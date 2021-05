Solidifier la sécurité linguistique

Cette fierté et la confiance de parler français transparaissaient aussi en filigrane dans cet atelier du symposium qui abordait le thème Accroître la sécurité linguistique des éducatrices et des éducateurs et celle des tout-petits.

Karine Pineault, gestionnaire de projet en francisation préscolaire au District scolaire francophone Sud (DSFS) au Nouveau-Brunswick rappelle que l’insécurité linguistique se vit quand les éducatrices et éducateurs pensent que «[leur] langue ne correspond pas à la norme, qu’elle est moins prestigieuse. Même chose par rapport à l’accent. De fait, une personne peut choisir de parler la langue majoritaire plutôt que le français.»

Elle poursuit: «Malheureusement, cette insécurité linguistique nuit à l’épanouissement autant langagier que culturel et identitaire, tant chez nos éducateurs et éducatrices que chez nos petits.»

Lorsque les éducatrices de la petite enfance se comparent avec les enseignants

Line Thibodeau, directrice du développement culturel et communautaire au Carrefour Communautaire Beausoleil-Miramichi, au Nouveau-Brunswick, observe que l’insécurité linguistique intervient aussi lorsque les éducatrices se comparent avec les enseignants de l’école francophone, notant leur différence de formation.

«On a l’impression que si on a un français plus soutenu, c’est plus acceptable. Mais ce ne l’est pas vraiment», assure la directrice qui fait valoir que plus l’éducatrice va se sentir en sécurité au niveau de son français, plus elle va avoir un effet positif sur les enfants dont elle a la charge.