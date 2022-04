Nouveau vagabondage de Maurice Henrie

L’Angleterre est la perfide Albion. Les Acadiens sont les Cajuns. Les plaines d’Abraham sont les plaines de Boataram.

Et le résultat demeure le même: «une bonne entente relative et laborieuse continue de régner entre Tigalos et Grangalos».

Captain America

Au sujet des Américains, Maurice Henrie souligne à quel point ils ont un sens développé et très sûr de leur supériorité sur le reste de l’humanité.

«We are the greatest, the tallest, the longest, the biggest, the strongest, the highest, the richest, the hottest…» Cela se traduit même dans les comic books avec Tarzan, Superman, Mandrake, Batman, Spiderman, Captain America, Daredevil ou Ironman.

L’auteur avoue ne pas trop savoir pourquoi il est tombé sous l’emprise de la lecture et de l’écriture. Chose certaine, son amour des mots suffit à le combler. Quoi qu’il arrive, les mots demeurent jusqu’à présente ses «compagnons les plus agréables», ses «amis les plus fidèles».