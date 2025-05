Nouveau page turner de Rick Mofina

Ce n’est qu’à la page 345 qu’une véritable bombe éclate, que l’Affaire Maddie Lane explose de tous les côtés.

«On pense qu’on connaît les gens. Ce n’est pas le cas. One ne connaît jamais ce qu’ils ont dans leur cœur. Ce qu’ils cachent, ce dont ils sont capables quand ils sont piégés et qu’ils ne voient pas d’issue. Leur premier instinct est de mentir et la plupart d’entre eux le font.»

Nuances

Dans ce nouveau roman, Mofina ose s’attaquer à un sujet délicat, la sexualité précoce des jeunes d’aujourd’hui, facilitée par les réseaux sociaux.

Une autre particularité de l’auteur réside dans son talent pour la nuance. Les méchants ne le sont jamais gratuitement; quant aux bons, il existe aussi souvent chez eux une part d’ombre.

Né à Belleville, Mofina a commencé à écrire des histoires dès l’école primaire et a vendu sa première nouvelle à un magazine du New Jersey à l’âge de quinze ans. Il a étudié le journalisme et la littérature anglaise à l’Université Carleton. Ses romans ont été traduits dans plus d’une vingtaine de langues.