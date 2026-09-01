Nouveau dans chaque conseil scolaire: un bureau d’assistance aux élèves et aux familles

Les 72 conseils scolaires régionaux de l’Ontario – dont les 12 de langue française – sont maintenant dotés de «bureaux d’assistance aux élèves et aux familles».

Le gouvernement provincial décrit ces bureaux comme «offrant aux parents et aux familles un moyen clair et efficace de recevoir de l’aide concernant l’éducation de leur enfant et de trouver des solutions plus rapidement».

Il s’agit en fait d’un dernier recours – comme un ombudsman – après avoir soumis un problème à un enseignant, puis à la direction de l’école, puis à la surintendance de l’éducation du conseil scolaire… si on n’a toujours pas obtenu de résultat satisfaisant.

Les intéressés peuvent trouver les coordonnées du Bureau d’assistance aux élèves et aux familles de leur conseil scolaire sur la page principale de leur site web. Pour les francophones de Toronto et du Centre-Sud de la province: le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Préoccupations

«Les parents devraient avoir un moyen clair et constant de faire part de leurs préoccupations et de recevoir des réponses quand il s’agit de l’éducation de leur enfant», a déclaré le ministre de l’Éducation Paul Calandra.