Nouveau dans chaque conseil scolaire: un bureau d’assistance aux élèves et aux familles

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Le gouvernement provincial veut documenter le type de problèmes que parents ou élèves n'arrivent pas à solutionner facilement. Photo: DepositPhotos.com
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Publié 01/09/2026 par l-express.ca

Les 72 conseils scolaires régionaux de l’Ontario – dont les 12 de langue française – sont maintenant dotés de «bureaux d’assistance aux élèves et aux familles».

Le gouvernement provincial décrit ces bureaux comme «offrant aux parents et aux familles un moyen clair et efficace de recevoir de l’aide concernant l’éducation de leur enfant et de trouver des solutions plus rapidement».

Il s’agit en fait d’un dernier recours – comme un ombudsman – après avoir soumis un problème à un enseignant, puis à la direction de l’école, puis à la surintendance de l’éducation du conseil scolaire… si on n’a toujours pas obtenu de résultat satisfaisant.

Les intéressés peuvent trouver les coordonnées du Bureau d’assistance aux élèves et aux familles de leur conseil scolaire sur la page principale de leur site web. Pour les francophones de Toronto et du Centre-Sud de la province: le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Préoccupations

«Les parents devraient avoir un moyen clair et constant de faire part de leurs préoccupations et de recevoir des réponses quand il s’agit de l’éducation de leur enfant», a déclaré le ministre de l’Éducation Paul Calandra.

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Ces derniers mois, le ministère a resserré sa supervision des conseils scolaires, allant jusqu’à placer certains d’entre eux, déficitaires, en tutelle. Les bureaux d’assistance aux élèves et aux familles s’inscrivent dans cette démarche.

Ils sont censés accuser réception des demandes ou des plaintes dans les deux jours ouvrables et offrir une réponse dans les cinq jours ouvrables.

Les conseils scolaires sont également tenus de veiller à ce que leurs réponses aux demandes des parents «soient formulées de manière claire et facilement compréhensible pour ceux-ci, et qu’elles contiennent des informations pertinentes et exactes répondant spécifiquement à la demande».

Un bureau virtuel

Un membre de l’équipe dirigeante d’un conseil scolaire nous décrit la nouvelle structure comme «un bureau virtuel avec un numéro de téléphone dédié et un formulaire de contact standardisé au moyen duquel les parents et les élèves pourront envoyer leurs demandes».

«Dans notre quotidien», ajoute-t-il, «ça change très peu de choses, car nous avions déjà des formulaires de contact… et nos cadres supérieurs étaient déjà disponibles et facilement accessibles.»

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Le ministère promet de recueillir des renseignements auprès des 72 conseils scolaires afin d’identifier les tendances concernant les types de préoccupations soulevées par les parents.

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