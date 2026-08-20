Les enseignants retourneront à l’école sans contrat

Alors que la rentrée scolaire est déjà faite pour certains, et imminente pour d’autres, les enseignants de l’Ontario devront rejoindre leurs élèves en classe sans convention collective.

Les principaux syndicats d’enseignement de l’Ontario avaient déposé un avis de convocation à la table de négociation auprès du gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives, en juin.

Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, avait dit qu’il espérait pouvoir trouver une entente avec les syndicats avant la rentrée scolaire, en septembre, se disant «assez optimiste».

Les pourparlers n’ont pas commencé

N’empêche, les pourparlers n’ont même pas encore commencé, puisque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le cadre de la négociation.

Cette première étape consiste à déterminer les questions qui seront négociées à la table centrale et celles qui seront traitées auprès des unités locales et des conseils scolaires.