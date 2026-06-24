Les élèves ontariens seront pénalisés pour leur absentéisme

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Les élèves du secondaire seront pénalisés s’ils ont plus de deux absences non justifiées dans un cours. Cela impactera 15% de leurs notes. Photo: iStock.com/Pressmaster
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Publié 24/06/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement provincial a décidé que les élèves du secondaire devront passer des examens dans presque toutes les matières à partir de l’automne, même en éducation physique et en arts, et qu’ils seront pénalisés s’ils ont plus de deux absences «non justifiées» dans un cours.

L’assiduité et la participation des élèves de la 9e et de la 10e année compteront désormais pour 15% de leur note finale, a annoncé le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, cette semaine.

Pour ceux de la 11e et de la 12e année, 10% de leur note finale sera dédiée à l’assiduité des élèves.

Les absences liées aux maladies ou aux circonstances inévitables, comme les conditions météorologiques défavorables ne compteront pas, mais toute absence qui n’est pas accompagnée d’une explication jugée valable en vertu des règlements provinciaux aura un impact sur la note finale de l’élève.

Pour obtenir la meilleure note possible, soit une note de «niveau 4», qui équivaut à un A, un élève ne pourra pas avoir été absent sans justification plus de deux fois par semestre, et devra avoir participé pleinement en classe.

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Le «niveau 3», ce qui équivaut à un B, sera réservé aux élèves qui manquent de 2,5 à 4,5 cours par semestre.

Un élève qui a manqué jusqu’à 9 cours par semestre et qui participe rarement aux discussions en classe se verra remettre une note de «niveau 1», soit 50 à 59%.

Examens

Les cours de 9e et 10e année comporteront désormais des évaluations finales obligatoires comptant pour 10 à 20% de la note finale.

Par exemple, en éducation physique, l’examen écrit comptera pour 10% et le travail final pour 10%. Même chose en arts.

Les examens écrits pour les matières comme les mathématiques, les sciences et la géographie compteront pour 20% de la note finale.

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En 11e et 12e année, les examens et les travaux finaux compteront pour 25%.

Les travaux réalisés en classe réalisés tout au long de l’année compteront pour 65% de la note finale de tous les élèves du secondaire.

Le ministre a indiqué que ces changements visent à «soutenir davantage le personnel enseignant» et «améliorer le rendement des élèves».

Critiques

N’empêche, «les élèves de l’Ontario ne sont pas tous pareils», a souligné la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO).

«Un enseignement efficace ne peut se réduire à un modèle provincial de “solution unique pour tous”», estime l’organisme.

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La présidente de la FEESO, Martha Hradowy, a indiqué que l’uniformité est «importante», mais que «les décisions relatives à l’évaluation doivent refléter le jugement professionnel du personnel enseignant qui connaît ses élèves et comprend leurs besoins en matière d’apprentissage».

À Queen’s Park, l’opposition officielle accuse le ministre de l’Éducation de ne pas avoir consulté le milieu avant d’apporter ces changements.

«Les élèves de l’Ontario méritent des politiques qui favorisent leur réussite, et non des règles uniformes imposées sans véritable consultation», a souligné la porte-parole néo-démocrate en éducation, Chandra Pasma.

«En faisant compter l’assiduité jusqu’à 15% de la note finale d’un élève sans investir dans la santé mentale, l’éducation spécialisée et d’autres formes de soutien aux élèves, ce gouvernement créé de nouveaux obstacles pour les élèves handicapés ou souffrant de problèmes de santé mentale, ainsi que pour ceux qui risquent déjà de décrocher», a-t-elle conclu.

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