Les élèves ontariens seront pénalisés pour leur absentéisme

Le gouvernement provincial a décidé que les élèves du secondaire devront passer des examens dans presque toutes les matières à partir de l’automne, même en éducation physique et en arts, et qu’ils seront pénalisés s’ils ont plus de deux absences «non justifiées» dans un cours.

L’assiduité et la participation des élèves de la 9e et de la 10e année compteront désormais pour 15% de leur note finale, a annoncé le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, cette semaine.

Pour ceux de la 11e et de la 12e année, 10% de leur note finale sera dédiée à l’assiduité des élèves.

Les absences liées aux maladies ou aux circonstances inévitables, comme les conditions météorologiques défavorables ne compteront pas, mais toute absence qui n’est pas accompagnée d’une explication jugée valable en vertu des règlements provinciaux aura un impact sur la note finale de l’élève.

Pour obtenir la meilleure note possible, soit une note de «niveau 4», qui équivaut à un A, un élève ne pourra pas avoir été absent sans justification plus de deux fois par semestre, et devra avoir participé pleinement en classe.