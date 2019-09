Des remarques de Fabio, Tony et Mauro, parsemées comme des cailloux du Petit Poucet, nous font comprendre que, à mesure que nous grandissons, nous accumulons un paquet de si.

«Nous croyons exercer un contrôle sur nos vies, mais c’est faux. La plupart du temps nous n’avons aucune idée de ce que nous faisons et, comme des moutons, nous suivons quelque chose, que ce soit le destin, notre subconscient ou les caprices d’un deux-roues.»

Entre la raison de la folie

Les années entre les deux disparitions d’Art ont conduit cet homme à la fois solaire et mystérieux, aux relations troubles et aux passions déroutantes, à arpenter en funambule le précipice qui sépare la raison de la folie. Sa récente disparition oblige Fabio, Tony et Mauro à confronter leurs secrets, trahisons et fantômes.

Contrairement à ce que certains croient un peu naïvement, la vie ne se résume pas à payer des impôts, à être à découvert, à se faire des amis, puis à les perdre, à avoir des chagrins d’amour, puis à mourir. C’est plus compliqué, souvent plus tordu.

Incapacité à comprendre les autres

Je ne risque pas de me tromper en affirmant que Le livre des choses cachées est une analyse de notre incapacité à comprendre les autres, même ceux dont nous croyons être proches, voire notre incapacité à comprendre la vie elle-même, pour reprendre une expression de l’écrivain américain Douglas Kennedy.