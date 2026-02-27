Non, la gravité ne va pas s’interrompre le 12 août

gravité
Partout sur Terre: 7 secondes d'apesanteur le 12 août prochain? Photo: iStock.com/.shock
Publié 27/02/2026 par Pascal Lapointe

Un message qui, sous différentes formes, circule depuis la fin du mois de décembre, cite un «document secret» de la NASA selon lequel, le 12 août 2026 à 14h33 UTC, la gravité sur Terre s’interrompra pendant 7 secondes.

La plus ancienne occurrence connue de cette «alerte» serait une vidéo sur Instagram publiée le 31 décembre 2025 par un usager dont le compte a été par la suite fermé.

Silence des médias

Le «document secret» de la NASA, appelé Project Anchor, aurait fait l’objet d’une fuite en novembre 2024 dont «les médias» auraient refusé de parler. Anchor anticiperait de 40 à 60 millions de décès.

La cause de cette perte temporaire de gravité résiderait dans «l’intersection de deux ondes gravitationnelles émanant de trous noirs, prédite en 2019».

Toutefois, aucune des recherches effectuées sur les principaux réseaux sociaux (notamment par le site de vérification des faits Snopes et par le magazine Gizmodo) n’a permis de trouver la moindre allusion à Anchor entre novembre 2024 et décembre 2025.

gravité, NASA
Le Kennedy Space Center de la NASA in Florida. Photo: Glenn Benson, NASA, Wikimedia Commons

Pourquoi des millions de décès?

Théoriquement, si la gravité disparaissait d’un seul coup, tout ce qui bouge se mettrait à quitter le sol, suivant une vitesse et une trajectoire qui dépendraient du mouvement survenu juste avant — ce qui inclut évidemment les voitures.

Considérant le très grand nombre d’humains qui sont à l’extérieur à n’importe quel moment de la journée — sans compter ceux qui se trouvent dans un endroit où les plafonds sont hauts — le chiffre de 40 millions de décès à cause de la chute qui s’ensuivrait après 7 secondes est peut-être optimiste.

Comment interrompre la gravité?

Mais le principal problème n’est pas là. La gravité dépend de la masse, comme l’avait compris et calculé Isaac Newton. C’est la masse de la Terre qui fait que nous avons les deux pieds fermement au sol.

Et c’est le fait que la Lune ait une masse de seulement un sixième de celle de la Terre, qui fait que les astronautes y effectuaient des petits bonds lors de leurs déplacements.

Par conséquent, pour mettre la gravité à «off», il faudrait faire disparaître la masse de la Terre, ce qui revient à dire qu’il n’y aurait plus de planète!

gravité, Isaac Newton
Le mathématicien Isaac Newton. Toile de Godfrey Kneller, 1689, Wikimedia Commons

Détecter les ondes gravitationnelles

Quant aux ondes gravitationnelles, ce sont des phénomènes qui, lorsqu’ils nous atteignent, sont tellement faibles qu’il a fallu, pour les détecter pour la première fois en 2015, un observatoire d’une précision inégalée, conçu spécialement à cette fin (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, ou LIGO).

Enfin, comme ces ondes voyagent à la vitesse de la lumière, on voit mal comment quelqu’un aurait pu les détecter avec sept ans d’avance…

Donc, non, ce n’est pas comme ça que la gravité fonctionne.

