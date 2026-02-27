Non, la gravité ne va pas s’interrompre le 12 août

Un message qui, sous différentes formes, circule depuis la fin du mois de décembre, cite un «document secret» de la NASA selon lequel, le 12 août 2026 à 14h33 UTC, la gravité sur Terre s’interrompra pendant 7 secondes.

La plus ancienne occurrence connue de cette «alerte» serait une vidéo sur Instagram publiée le 31 décembre 2025 par un usager dont le compte a été par la suite fermé.

Silence des médias

Le «document secret» de la NASA, appelé Project Anchor, aurait fait l’objet d’une fuite en novembre 2024 dont «les médias» auraient refusé de parler. Anchor anticiperait de 40 à 60 millions de décès.

La cause de cette perte temporaire de gravité résiderait dans «l’intersection de deux ondes gravitationnelles émanant de trous noirs, prédite en 2019».

Toutefois, aucune des recherches effectuées sur les principaux réseaux sociaux (notamment par le site de vérification des faits Snopes et par le magazine Gizmodo) n’a permis de trouver la moindre allusion à Anchor entre novembre 2024 et décembre 2025.