Le mystère de la faible gravité de l’océan Indien

Saviez-vous que la gravité, ou la force d’attraction, n’est pas la même partout sur notre planète? Ce n’est pas au point où quelqu’un pourrait le sentir lorsqu’il saute. Mais le point le plus faible se trouve dans l’océan Indien, et on vient peut-être de déterminer pourquoi.

À la base, la physique nous apprenait déjà que la gravité ne pouvait pas être parfaitement uniforme: pour que ce soit le cas, la Terre aurait dû être une sphère parfaite, dont la matière était répartie de façon uniforme.

Or, il y a des bosses et des trous qu’on peut observer à l’oeil nu: les chaînes de montagnes et les océans. Et il y a sans doute bien d’autres variations, cachées sous la croûte terrestre, qu’on ne peut pas voir.

En d’autres termes, la masse n’est pas uniformément répartie, et c’est la masse qui détermine la gravité. Il en résulte ces cartes de la gravité terrestre sur lesquelles la Terre a l’apparence d’une patate plus ou moins écrasée.

C’est d’une de ces régions cachées dont il était question en mai dans la revue Geophysical Research Letters.