Ne pas prendre les clowns à la légère

Zed Cézard note que l’idéologie queer débusque les zones de tabou et fait des hors-normes des terrains de pensée et d’action «propres à subvertir les catégories politiques, le queer déconstruit dans une optique d’émancipation».

Sondage auprès des clownes

Cet essai fait suite à un sondage (en anglais) administré auprès des clownes dans divers pays. Une attention particulière a été accordée aux répondantes de la France, du Brésil et du Canada, selon leurs politiques culturelles.

Une répondante ontarienne avoue qu’elle ne voudrait jamais être artiste à Ottawa. «It’s the most anti-arts city I’ve ever lived in, for a few reasons. The local community’s complete disdain for anyone or any idea that doesn’t fit the mold.»

Une répondante française témoigne de son expérience interculturelle en soulignant que les clowns russes on une super technique… Que les clowns italiens ont une énergie incroyable… Que les clowns espagnols sont très poétiques. Et que les clowns japonais sont presque minimalistes, mais dès qu’un sourcil se lève, c’est étonnamment drôle.

Plus difficile pour les femmes?

Une répondante québécoise considère «qu’être femme dans ce monde de clowns est un handicap (à cause du regard des autres et des a priori) et il m’est arrivé souvent de ne pas sentir qu’on me fait confiance parce que je suis une femme».