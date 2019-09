Cinéma: «It», le clown tueur de Stephen King est de retour

Plus qu’un film d’épouvante, c’est avant tout une histoire d’amitié, où le souvenir du clown devient un lien qui maintient le groupe ensemble, même des années après.

En effet, les enfants de Derry ont grandi, mais sont toujours fidèles à eux-mêmes. L’humour de Richie, l’hypocondrie d’Eddie, le courage de Bev réussiront-ils à les faire sortir indemnes de cette aventure?

Un clown plus sanglant que jamais

Entre illusions, souvenirs d’enfance et réalité, Pennywise le clown dansant, interprété par Bill Skarsgård, joue avec les peurs de chacun et saura les prendre au piège plus d’une fois.

Malgré certaines terreurs prévisibles, le clown n’a jamais été autant manipulateur et sadique que dans cet opus. Âmes sensibles s’abstenir.