Musique : les notes du début de l’été

Elle nous surprend également avec la pièce Backstab, un duo au style inattendu avec l’artiste David Jalbert. La prière Oh My Lord est un autre duo surprenant avec Day Vee. Dans la même veine, on trouve également Powerful.

Reney Ray termine ce 4e album avec la chanson la plus profonde de toute sa carrière. Dans T’as grandi, l’artiste se livre dans toute sa vulnérabilité et sa fierté. La trame piano-voix rend cette pièce extrêmement intense et saura venir toucher le cœur des parents.

Ce nouvel opus offre des trames profondes et une certaine recherche de spiritualité au niveau des textes. La Franco-Ontarienne réussit à nous interpeller tout au long du disque avec sa voix un peu rauque et réconfortante.

Cette voix que l’on n’oublie pas

À l’automne 2019, une belle voix chaude du passé nous revenait, comme celle d’un bon vieux chum. Une voix chaleureuse qui avait bercé notre jeunesse et qui, encore une fois, venait nous séduire avec des mélodies captivantes. Avec Comme un engin, Michel Lalonde, ex-Garolou, revenait nous partager le fruit de ses dernières créations.