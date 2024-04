La musique conjuguée au printemps

La musicienne n’est pas en reste. L’album dévoile six pièces aux arrangements puissants. De Mon sort à I’m Gonna let You in, l’unique pièce anglophone, elle séduit par d’excellentes trames de piano et de guitare, signes d’une grande compositrice.

Je termine en mentionnant le texte de La femme du politicien, un hommage puissant et touchant à ces femmes qui sont dans l’univers de la politique par alliance et non par choix.

L’autre bord du mur est une carte de visite impressionnante, qui met en valeur tout le talent de la Franco-Manitobaine. Sa voix exceptionnelle livre de superbes textes qui nous touchent les uns après les autres.

Le retour d’un grand Franco-Ontarien

L’un des meilleurs auteurs-compositeurs franco-ontariens de sa génération, Serge Monette, revient à ses sources et offre un 5e opus à saveur country-folk, avec une voix solide comme le roc.

Avec une plume empreinte de vérité, Monette nous interpelle sur l’amour, la solitude, le Nord et ses illusions. Tout au long de cet album, il raconte un peu l’histoire de sa famille et comment le Nord de l’Ontario a joué un rôle important au sein de celle-ci.