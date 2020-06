Mouton Noir sort son premier titre

«Il y a les amis, il y a la famille et puis il y a les amis qui deviennent une famille», racontent-ils.

C’est l’idée principale derrière Soeurs de coeur. «En cette période difficile, où la solitude est à chaque coin de rue, ce choix s’est imposé comme une évidence. Où que nous vivions, nos amis gardent une place de choix dans nos coeurs, même si on ne peut pas les voir.»

Tous deux immigrants de France, Mélanie et Laurent savent combien il est important de garder de ce lien, quelle que soit la distance. «Cette chanson est un hommage à l’amitié, une ode à ce sentiment d’amour universel qui dépasse les frontières et brave le temps pour nous permettre de venir à bout de tout.»

Ils ont interprété leur premier titre Petit Prince au Salon du Livre de Toronto en novembre 2018. C’est enchaînant les chansons et les jouant sur scène aussi souvent que possible, dont à une Fête de la musique qu’ils organisent avec Mélyssa Rose, et à Francophonie en Fête, qu’ils en viennent à former Mouton Noir et à penser production.

Sœurs de cœur est disponible sur toutes les plateformes d’écoute ainsi que leur chaîne YouTube, Spotify, Deezer, iTunes.