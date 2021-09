Mortelle dédicace: l’auteure britannique Elly Griffiths accro au meurtre

Trois autres enquêteurs sur le meurtre

Harbinder Kaur n’est pas la seule à enquêter. Trois personnes proches de Peggy Smith s’improvisent détectives privés.

Il y a d’abord Natalka Kolisnyk, une aide de vie d’origine polonaise qui s’occupait de Smith. Puis Benedict Cole, un ancien moine qui tient un café très populaire. Enfin, Edwin Fitzgerald qui est un ancien journaliste et un gay âgé.

Harbinder les qualifie de « trois mousquetaires ».

La témérité, l’audace et la perspicacité de ce trio rendent l’intrigue palpitante et occasionnent des soubresauts pas piqués des vers. De plus, leur constante interaction donne lieu à d’intéressantes réflexions sur l’amitié, la vie de famille et les relations amoureuses (peu importe l’orientation sexuelle).

La vie solitaire des écrivains

De nombreux passages illustrent la vie des écrivains: écriture solitaire, révision et édition, lancement, séances de signature, entrevues, etc. Je me suis reconnu plus d’une fois dans ces brèves mises en scène.