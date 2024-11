Montréal 1895 : ferveur religieuse et folie meurtrière

Prostituées au visage aspergé d’acide, sermons enflammés ponctués de menaces, croisade contre les francs-maçons, assassinat, auto-pendaison, auto-égorgement, voilà le Montréal de 1895 que décrit Hervé Gagnon dans Susan, une nouvelle enquête du journaliste Joseph Laflamme.

Je vous ai déjà parlé des enquêtes Maria et Adolphus. La Susan du titre, ici, est une prostituée qui a été décapitée une quinzaine d’année plus tôt et dont le fantôme terrorise un quartier de Montréal. Le vicaire dénonce ladite Susan « qui entraînait les hommes honnêtes dans le stupre et la concupiscence ».

Sermons contre les francs-maçons

Les sermons de l’abbé Pierre-Adélard Breton attaquent surtout les francs-maçons, société dont un catholique ne peut en joindre les rangs sans risquer le salut de son âme.

Il prêche «sans gêne et avec force artifices oratoires» contre ces hommes qui aident depuis plus de 130 ans le conquérant anglais à maintenir la nation canadienne-française sous sa botte.

La loge montréalaise des francs-maçons se réjouit des attaques du vicaire Breton. Elles sont une véritable bénédiction pour eux, car ce vicaire «excite les foules d’une façon qui nous convient et braque toute l’attention sur notre œuvre. La cause avancera plus rapidement grâce à lui.»