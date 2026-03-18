Mobilisation contre l’utilisation précoce des téléphones intelligents

Becky Toyne et Guilaine Tournan, deux parents d’élèves de l’école élémentaire Charles-Sauriol, dans l’Ouest de Toronto, en ont fait «la première communauté francophone mobilisée contre l’utilisation précoce des téléphones intelligents». Elles ont en effet convaincu 88 personnes (20% des parents de l’école) de signer l’engagement Unplugged Canada préconisant d’attendre que les enfants aient atteint l’âge de 14 ans avant de leur permettre de posséder un téléphone.

Inspiré d’initiatives comme Smartphone Free Childhood au Royaume-Uni, Wait Until 8th et SmarterPhone aux États-Unis, Wait Mate en Australie, Enfance sans smartphone et Pacte Smartphone en France, Unplugged Canada s’inscrit dans un mouvement international de lutte contre les technologies addictives et distrayantes.

Implanté dans 1166 écoles à travers le pays, Unplugged Canada réunit déjà 8325 adhérents, dont 4644 en Ontario.

Le projet est fondé sur quatre principes issus du best-seller Génération anxieuse de Jonathan Haidt: pas de téléphone intelligent avant l’école secondaire; pas de réseaux sociaux avant 16 ans; une école intégralement sans téléphones; et davantage d’indépendance, de loisirs et de responsabilités hors du monde virtuel.

Réduire la pression sociale

«Le but de l’engagement est, grâce à l’action collective, de réduire la pression sociale qui pousse à fournir des téléphones intelligents à nos enfants», rappellent les deux membres du Conseil des parents de l’école Charles-Saurio.