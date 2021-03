Mirepoix et Fanjeaux: escapade virtuelle en Occitanie médiévale

Imagerie médiévale

La maison des consuls (magistrats municipaux) datant du XVe, constitue la plus imposante maison de la place. « Elle est remarquable par son décor de poutres sculptées avec plus de cent têtes, personnages et animaux de l’imagerie médiévale qu’on appelle les modillons », détaillent mes amis.

L’ancienne cathédrale Saint-Maurice représente une église de style gothique médiéval dotée d’une nef unique large de 22 mètres. Sa construction a débuté à la fin du XIIIe siècle incluant des aménagements jusqu’au XIXe.

« La sculpture des clefs de voûte des chapelles est attribuée à un artiste réputé (mais anonyme) du XIVe, le maître de Rieux. La halle, d’architecture industrielle, a été érigée au XIXe siècle.»

Pause gourmande: Brigitte et Dominique décident de pique-niquer au soleil sur un banc de la place (les restaurants locaux sont fermés en salle, mais on peut commander pour emporter).

« Une agréable façon d’admirer un peu plus longtemps le charme de Mirepoix avant de continuer notre circuit vers Fanjeaux », citent mes amis.