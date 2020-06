Cet été, pourquoi ne pas faire un voyage… dans le temps?

Lemieux

Lemieux était une petite communauté près d’Ottawa qui dépendait de l’industrie forestière et de l’agriculture. Établie dans les années 1850, le village a ouvert son bureau de poste en 1875 grâce à Louis Lemieux (10).

Entre 1882 et 1890, une épicerie, une scierie, une minoterie et une usine de rabotage ont vu le jour, initiatives du maître de poste, Alfred Chesser. John Poparat était le forgeron et Paul Sauve, le menuisier.

En 1884, George Ryan a ouvert l’hôtel Temperance et quatre ans plus tard, les villageois ont construit une école, l’église catholique-romaine Saint-Joseph et un cimetière.

En 1890, Joseph Leroux prenait la direction de l’hôtel et Henry Bradley devenait le nouveau maître de poste (11). Un an plus tard, le village est devenu la paroisse Saint Joseph de Lemieux. À son apogée, la population de Lemieux comptait une centaine d’âmes.

Pourtant, au début des années 1970, la Commission géologique du Canada a fait une découverte troublante.