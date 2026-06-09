Miniguide vacances 2026 des journaux membres de Réseau.Presse

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En canot dans le Nord de l'Ontario... ça rime! Un des coups de coeur touristiques partagés par les artisans de la presse francophone. Photos: courtoisie
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Publié 09/06/2026 par Francopresse

L’été au Canada regorge de destinations à explorer et de festivals à découvrir. D’un bout à l’autre du pays, les artisans des journaux membres de Réseau.Presse proposent quelques idées de sorties et d’escapades pour la saison des vacances.

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Huit destinations estivales de l’Atlantique au Yukon.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Festival du homard de Shediac

Présenté chaque été en juillet dans la capitale mondiale du homard, le Festival du homard de Shediac reste l’un des évènements les plus populaires du Nouveau-Brunswick.

Pendant plusieurs jours, visiteurs et résidents profitent d’une programmation variée comprenant des spectacles, des activités familiales, des compétitions sportives, des expériences culinaires et de nombreuses célébrations mettant à l’honneur le crustacé emblématique de la région.

Que ce soit pour déguster un homard fraîchement pêché, assister à un concert en plein air ou participer aux nombreuses activités organisées dans la ville, l’évènement permet de vivre pleinement la culture et les traditions du sud-est du Nouveau-Brunswick.

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C’est aussi l’un des meilleurs moments de l’année pour visiter Shediac et profiter de ses plages, de son front de mer et de son atmosphère estivale.

– Damien Dauphin, Le Moniteur Acadien

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Quelques courageux peuvent participer au concours Mangeurs de homard. Photo: Damien Dauphin, Le Moniteur Acadien

Clé de sel et solstice d’été à Saint-Jean

Le 21 juin de chaque année, l’ARCf de Saint-Jean célèbre le solstice d’été par la musique à l’Area 506. L’évènement gratuit, inspiré des traditions festives européennes, en sera à sa 3e édition. Des prestations en français, en anglais et en espagnol reflètent le caractère plurilingue et interculturel de la ville.

Area 506 est un lieu unique qui marie les côtés industriels et artistiques de Saint-Jean: le visiteur entre dans un village de conteneurs où artistes et commerçants locaux proposent leurs produits, puis une grande scène aux abords de l’estuaire du fleuve permet d’écouter de la musique et de danser dans une ambiance magique, bercée par le rythme des marées de la baie de Fundy.

La vie maritime et sa joie de vivre résumées en un seul lieu, venez accueillir l’été avec nous à Saint-Jean!

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– Eric Kennedy, Le Saint-Jeannois

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De la musique pour le solstice d’été. Photo: archives Le Saint-Jeannois

ONTARIO

Le nouveau parc Biidaasige à Toronto

L’embouchure de la rivière Don, à l’Est du port de Toronto sur le lac Ontario, est en voie de devenir un nouveau quartier résidentiel écologique et touristique, en bordure du grand parc Biidaasige (prononcé «bi-da-si-gué»).

Ouvert l’été dernier dans l’ancien secteur industriel en réorientant la rivière, le parc est déjà une des attractions naturelles majeures de la métropole. On peut s’y promener et y faire du vélo et du canot, mais on ne peut pas s’y baigner. Il comprend une des aires de jeux pour enfants des plus originales.

– François Bergeron, l-express.ca

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Toronto
Le nouveau parc Biidaasige. Photo: Nathalie Prézeau, l-express.ca

Le musée du journal Le Goût de vivre

Lors de votre prochaine visite dans la région de la baie Georgienne, arrêtez-vous au musée du journal Le Goût de vivre, situé en plein cœur du beau village de Lafontaine.

Ce musée ouvrira ses portes durant la saison estivale afin de permettre aux visiteurs d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce journal communautaire, qui offre une plume sur la réalité franco-ontarienne depuis 1972.

– Odette Bussière, Le Goût de vivre

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Au Musée Goût de vivre: Photo: Odette Bussière, Le Goût de vivre

Le Nord de l’Ontario en train et en canot

Une des meilleures façons de découvrir les belles régions du Nord de l’Ontario est sans doute par train. Pour ceux avides de passer du temps en plein air, ils peuvent monter à bord avec leurs canots.

On peut choisir une destination de canotage avec un parcours de courte durée sur la rivière Spanish ou une qui peut durer plusieurs jours. Si on est moins aventureux, on peut décider de se rendre toujours en train à une pourvoirie.

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Les voyageurs peuvent même prendre le train pour une escale de deux jours, où ils font le trajet complet de Sudbury jusqu’à White River. Ensuite, ils passent la nuit sur place et refont le trajet dans le sens inverse pour revenir à Sudbury.

Si c’est le cas, il faut sans équivoque visiter le fameux monument de Winnie The Pooh, juché dans un arbre, d’une hauteur de 4,5 mètres. L’ourson sur lequel ce personnage bien connu est basé était bel et bien de White River. Tous les mois d’août, un festival lui est dédié.

– Mehdi Mehenni, Le Voyageur

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Les canots peuvent prendre le train. Photo: courtoisie

ALBERTA

Jasper à vélo

Depuis quelques années, le vélo de montagne gagne en popularité tant auprès des adultes que des tout petits. En Alberta, les endroits pour pratiquer ce sport ne manquent pas, mais j’ai envie de vous faire découvrir Jasper!

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Avec plus de 200 km de sentiers à utiliser, il y en a pour tous les goûts, que l’on soit débutant ou cycliste expérimenté. Parmi les parcours favoris des familles locales, celui reliant le centre-ville au lac Annette en passant par le lac Beauvert est un incontournable.

Les décors transformés par les feux de 2024 sont tout aussi dramatiques que magnifiques.

N’oubliez surtout pas votre maillot de bain, puisque Jasper propose de superbes eaux turquoise, des baignades à faire rêver!

– Emilie Langley, Le Franco

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Enfants à vélo aux abords du lac Beauvert, près de Jasper, en Alberta. Photo: Emilie Langley, Le Franco

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

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Flotter en musique avec Float On The Rocks

Quelques heures avant le début du festival ténois Folk On The Rocks – prévu cette année du 18 au 20 juillet 2026 –, un autre évènement rythmera la capitale des TNO le 17 juillet: Float On The Rocks.

Imaginez, au cœur de la vieille ville de Yellowknife, postées sur le Grand lac des Esclaves au milieu des maisons-bateaux, des dizaines d’embarcations flottantes se rassemblent autour d’une barge. Et sur cette dernière, des groupes d’artistes locaux, plus énergiques les uns que les autres, se succèdent à la lueur du crépuscule de minuit.

Difficile de trouver des détails précis en amont de ce rendez-vous intime, il est néanmoins gratuit et ouvert à toutes et à tous. Une seule chose à savoir : munissez-vous de votre meilleur canot, paddle ou autre bouée pour vivre la meilleure expérience aquatique sonore de votre été!

À noter qu’il n’existe pas de site Internet officiel pour l’évènement. Des informations seront diffusées à travers le réseau social de Folk On The Rocks.

– Cécile Antoine-Meyzonnade, Médias ténois

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festival
Le festival Float On The Rocks. Photo: archives Médias ténois

YUKON

Le rassemblement Moosehide

Il ne faut pas manquer le Moosehide Gathering, un rassemblement bisannuel organisé par la Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in, à quelques kilomètres de Dawson City. Accessible par un court trajet en bateau, ce festival célèbre la culture Hän avec des chants, des danses et des festins traditionnels. Une expérience autochtone authentique.

– Maryne Dumaine, L’Aurore boréale

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Le village de Moosehide fait désormais partie du patrimoine culturel de l’UNESCO. Il est niché le long des rives du fleuve Yukon. La disposition du village reflète un mélange d’éléments traditionnels et contemporains. Photo: ArchivesAB

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