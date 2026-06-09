Miniguide vacances 2026 des journaux membres de Réseau.Presse

L’été au Canada regorge de destinations à explorer et de festivals à découvrir. D’un bout à l’autre du pays, les artisans des journaux membres de Réseau.Presse proposent quelques idées de sorties et d’escapades pour la saison des vacances.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Festival du homard de Shediac

Présenté chaque été en juillet dans la capitale mondiale du homard, le Festival du homard de Shediac reste l’un des évènements les plus populaires du Nouveau-Brunswick.

Pendant plusieurs jours, visiteurs et résidents profitent d’une programmation variée comprenant des spectacles, des activités familiales, des compétitions sportives, des expériences culinaires et de nombreuses célébrations mettant à l’honneur le crustacé emblématique de la région.

Que ce soit pour déguster un homard fraîchement pêché, assister à un concert en plein air ou participer aux nombreuses activités organisées dans la ville, l’évènement permet de vivre pleinement la culture et les traditions du sud-est du Nouveau-Brunswick.