Mince ligne entre vérité et spéculation 

Blocage émotionnel

Ce dernier est peint comme un homme aux multiples reflets, un homme qui meurt en même temps que son ami rend l’âme. On apprend qu’il a toujours vécu un blocage émotionnel. Homme imperturbable, Philippe porte le plus souvent un masque d’impassibilité.

Laure, épouse de Philippe, occupe une place de choix dans l’intrigue. Chaque question de l’enquêteur l’enfonce davantage dans le doute et la suspicion.

«Elle demeurait convaincue qu’il existait un lien entre le meurtre de Joseph et le suicide de son mari Philippe. Un incident, une sorte de chaînon manquant reliait les deux événements.» La découverte du maillon sera dure à avaler.

Stimulation magnétique transcrânienne

Parallèlement à l’enquête sur la mort de Joseph et le suicide de Philippe, le lectorat a droit à une sous intrigue qui porte sur la technique de stimulation magnétique transcrânienne qui vise à changer certaines émotions et certains comportements négatifs.

Le psychiatre et la psychologue qui mènent cette expérience sur des volontaires on ne peut plus fragiles sont dans la mire d’une journaliste qui est aussi impliquée dans l’intrigue principale.