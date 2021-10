Migrations francophones : quatre anecdotes historiques pour comprendre

Cette pratique s’est intensifiée lors de leur retour d’exil à partir de 1763, lorsque la Nouvelle-France a été annexée par le Royaume-Uni.

Pour comprendre, explique Yves Frenette, il faut remonter à l’épisode de la déportation des Acadiens.

En 1713, après la conquête définitive de l’Acadie péninsulaire par les Anglais (la France garde l’Île du Cap-Breton et celle du Prince-Édouard), les Acadiens francophones et catholiques se sont retrouvés en situation minoritaire. Marqués par les conflits à répétition entre la France et le Royaume-Uni, ils voulaient rester neutres.

Ils ont donc refusé de prêter allégeance au souverain britannique. Ce serment les aurait forcés à prendre les armes contre la France en cas de guerre.

La stratégie du statu quo persista jusqu’en 1750, lorsque les Britanniques décidèrent de coloniser l’Acadie. Les Acadiens qui n’avaient pas fui en forêt, au Québec ou dans les îles françaises, ont été déportés dans les Treize Colonies, en Angleterre ou encore en France. De 14 000, les Acadiens n’étaient plus que 1000 après la déportation.