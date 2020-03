Miel et curcuma : pas le plus puissant antibiotique naturel

La combinaison du miel et du curcuma formerait «le plus puissant antibiotique naturel», et les recettes pour le préparer à la maison pullulent sur internet. Mais ce mélange est-il aussi puissant qu’on le prétend?

Avec sa haute concentration de sucre, le miel constitue un milieu hyperosmotique qui entrave la croissance microbienne. Il contient également des molécules qui, elles aussi, inhibent la croissance des bactéries, comme le peroxyde d’hydrogène. Le miel de Manuka, qui a fait l’objet de plusieurs recherches, en serait particulièrement riche.

La texture du miel

Le miel, peu importe la fleur ou la plante dont il est issu, tient ses propriétés antimicrobiennes de sa composition, mais aussi de sa texture.

Sa viscosité et sa capacité à absorber l’humidité font du miel, lorsqu’il est préparé de façon adéquate, un traitement efficace des plaies chroniques, des plaies chirurgicales et des brûlures, en créant un environnement favorable à la cicatrisation des tissus.

Le miel doit toutefois être pur et exempt de contaminants. Des pansements et des préparations à base de miel sont utilisés dans certains hôpitaux en France.