Micro-croisière sur le fleuve Gambie

Gambie
Le fleuve Gambie. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
Publié 21/02/2026 par Aurélie Resch

Voyager sur le fleuve Gambie, c’est faire l’expérience intime et unique d’un pays qui n’apparaît pas – encore – sur la liste des destinations touristiques à la mode. C’est apprécier que le temps ralentisse et que la lumière s’étire, c’est cueillir l’Afrique de l’Ouest dans toute sa douceur et son intensité.

Un fleuve, une colonne vertébrale

C’est sur quelque 1 100 kilomètres que se déroule le fleuve Gambie, depuis les hauts plateaux du Fouta-Djalon en Guinée jusqu’à l’Atlantique, en traversant le cœur de la Gambie, petit pays de l’Afrique de l’Ouest enchâssé dans le Sénégal. Il est l’âme du pays, sa voie de commerce historique, son garde-manger et son refuge sauvage.

À bord du Harmony V, petit bateau de la compagnie Variety Cruises, j’échappe, avec 19 autres passagers, à toute frénésie touristique. Je me laisse glisser lentement sur une eau couleur thé, bordée de palétuviers et de forêts impénétrables. Les rives semblent à portée de main et l’Histoire coule sur les flots.

Le navire de croisière Harmony V.
Des dauphins près du bateau.
Sur le fleuve Gambie.

Caresser un crocodile

À Banjul, discrète capitale de la Gambie posée à l’embouchure du fleuve, j’ai tenu à approcher de près les redoutables habitants des eaux boueuses.

C’est donc les yeux plantés dans ceux d’un crocodile que je commence mon aventure. Kachikally est un bassin sacré où vivent une bonne cinquantaine de crocodiles. Il est dit que pour traiter des problèmes d’infertilité, les femmes viennent récupérer l’eau de cette mare pour se laver avec.

Je n’ai pas testé l’eau, mais je suis allée jusqu’à caresser l’un de ces reptiles préhistoriques sous l’étroite surveillance d’un garde. Les crocs dépassants des mâchoires m’ont toutefois détournée d’une quelconque envie plus tard de tremper ne serait-ce qu’un centimètre de peau dans le fleuve.

Gambie
Caresser un crocodile: une bonne idée?

Magnifique biodiversité

Revenue à bord de l’Harmony V, je laisse la ville s’effacer pour m’aventurer dans les bolongs, ces bras secondaires envahis de mangroves.

Les oiseaux sont partout: hérons goliaths, martins-pêcheurs turquoise, aigrets… Un vrai bonheur.

Plus en amont, le Parc National du fleuve Gambie abrite chimpanzés, hippopotames et crocodiles. Nos pirogues venues nous chercher au bateau nous permettent d’approcher cette biodiversité sans la brusquer.

Les moteurs coupés, on dérive parfois en silence, enveloppé par les sons de la forêt: cris d’oiseaux, bruissement des feuilles, éclaboussures furtives.

Gambie
Les oiseaux sont partout.
Gambie
Un chimpanzé.

Villages familiaux

Sur les rives, des villages apparaissent, maisons coiffées de chaume regroupées derrière des murs. Je découvre que les Gambiens vivent ainsi en familles (élargies) réunies dans des «camps» et que le village auquel ils appartiennent est dirigé par un chef.

En discutant avec les habitants de Kuntaur et de Batteling, j’apprends qu’il existe onze tribus et onze dialectes, que les conditions de vie sont précaires (pas d’argent, pas de médicaments, très peu d’investissement de l’État dans le développement minimum des villages), et que la bataille contre les traditions ancestrales est difficile.

Gambie
Scène de village.

Accès limité à l’éducation

L’accès à l’éducation est un objectif pour beaucoup, mais peu y accèdent faute de moyens.

Variety Cruises parrainant un projet d’école dans un village éloigné, j’ai pu assister à des cours dispensés dans les deux langues en vigueur en Gambie: l’anglais et l’arabe.

J’ai également vu des enfants n’ayant pas d’uniforme, mais intéressés par les cours, se faire chasser des lieux. Assise parmi eux, je leur ai mimé et appris des comptines de chez nous.

Gambie
Aurélie Resch à l’école.
Gambie
Aurélie Resch avec des enfants d’un village.

Les Gambiens sont chaleureux et heureux de rencontrer des étrangers, de parler de leur vie, de leurs coutumes. Il est facile de partager conversations, chants et danses et de jouer avec les enfants.

Le soir, avant que les étoiles ne montent danser dans le ciel, ce dernier se teinte d’orange incandescent, et le fleuve devient miroir.

Gambie
Marché de village.
Gambie
Scène de village.

Deux monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

Autre moment fort de la croisière: les Cercles mégalithiques de Sénégambie composés de pierres dressées datant probablement du IIIe siècle avant J.-C. au XVIe siècle après J.-C., qui constituent une des plus importantes concentrations de mégalithes au monde.

Moins pittoresque, mais tout aussi importante: l’île de Kunta Kinteh, ancien comptoir de la traite négrière. La visite, guidée par un historien local, donne une profondeur particulière au voyage. Ici, le tourisme se fait respectueux, presque méditatif devant tant d’horreur et de souffrance.

Gambie
Les Cercles mégalithiques de Sénégambie.
Gambie
Rappel de la traite négrière sur l’île de Kunta Kinteh.

Vivre au rythme du fleuve

À bord, la vie est simple et chaleureuse. Les repas mettent à l’honneur la cuisine gambienne: poisson grillé, domoda (ragoût à la pâte d’arachide), riz parfumé, fruits locaux.

Contemplation, conversations, immersion confèrent à ce voyage une dimension humaine touchante.

Dans un monde pressé, cette parenthèse fluviale agit comme un antidote. Le fleuve Gambie n’est pas seulement un décor: c’est un voyage en soi, une invitation à ralentir et à écouter.

Et lorsque le bateau redescend vers l’Atlantique, une certitude s’impose: on quitte le fleuve, mais on garde la Gambie dans son cœur.

