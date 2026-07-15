Meurtres à qui mieux mieux

meurtres, J.L. Blanchard, Le sanctuaire des crabes
J.L. Blanchard, Le sanctuaire des crabes, roman, Montréal, Éditions Fides, 2026, 376 pages, 32,95 $.
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Publié 15/07/2026 par Paul-François Sylvestre

Le lieutenant Bonneau et son assistant Lamouche sont de retour dans une nouvelle enquête que signe le romancier J.L. Blanchard. Elle s’intitule Le sanctuaire des crabes et le panier est plein de meurtres.

Une fusillade sur la terrasse d’un restaurant montréalais, un journaliste d’enquête assassiné, un policier abattu froidement… Il n’en faut pas plus pour que l’étonnant duo Bonneau et Lamouche soit chargé de l’affaire.

Gangs de rue

Un vol de voiture, des tirs en pleine rue, le meurtre gratuit d’un policier, tout pointe vers les gangs de rue. Ni la mafia ni les motards ne se permettraient cela. Le contrôle du marché des stupéfiants donne lieu à un réalignement des forces chez les différents groupes criminels.

Dans le milieu des gangs de rue, on ne peut jamais vraiment se fier à personne, ni au-dessus ni au-dessous. Cette règle s’appliquerait-elle aussi au milieu policier…? Bonneau n’attend pas la réponse car les balles sifflent en «cincibouère de crôbarre!»

Le juron du lieutenant est coloré, tout comme le style de J.L. Blanchard. Il écrit, par exemple, qu’un casier judiciaire est long comme le chemin de fer qui traverse la ville. Plus loin, un témoin affiche un drapeau blanc de capitulation dans les yeux.

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Facteur RH

La presse suit le déroulement de l’enquête, ses attentes montant d’un cran à chaque meurtre qui s’ajoute. Bonneau n’a pas une très bonne opinion des journalistes.

«Ça prétend vouloir renseignent la population, mais chaque fois que je vois la première page d’un journal, j’ai l’impression qu’ils veulent surtout la terroriser!»

Mine de rien, le romancier inclut un personnage on ne peut plus discret. Il s’agit d’un homme fourbe, calculateur et sans scrupule. Le suspect le connaît sous le nom Facteur, le journaliste assassiné avait un dossier intitulé Facteur RH. Est-il question de groupe sanguin? Chose certaine, cela travaille les méninges de Lamouche.

La pression monte

Comme on peut s’y attendre dans cette affaire, l’insécurité gagne la ville et la pression médiatique devient intenable. D’autant plus que dans sa fuite, le principal suspect déclenche une nouvelle cascade de crimes sordides qui s’ajoutent à «un palmarès déjà pas mal juteux».

Les lecteurs et lectrices ont l’impression que le lieutenant Bonneau n’y comprend rien. Erreur! Il a toujours cette incroyable faculté de dire quelque chose d’anodin qui l’amène subito presto sur une piste imprévue.

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Bonneau et Lamouche se demandent si tous ces cadavres sur leur chemin ne seraient que des pions sacrifiés sur l’échiquier du crime organisé. Si oui, quel sombre secret veut-on ainsi protéger et au profit de qui…?

Cinquième enquête de Bonneau et Lamouche

Le sanctuaire des crabes est le cinquième volet de la série «Les enquêtes de Bonneau et Lamouche». Je les ai toutes recensées pour L’Express, d’abord Le silence des pélicans, suivi de Les os de la méduse, de La constellation du chat et de La femme papillon.

Quand j’ai reçu Le sanctuaire des crabes, j’ai été agréablement touché par la dédicace de J.L. Blanchard: «À l’ami Paul-François à qui Bonneau doit beaucoup de sa notoriété… avec toute ma gratitude.»

Le parcours de J.L. Blanchard l’a conduit dans le monde des technologies en lien avec le spectacle, la télévision et le cinéma. Il a reçu le prix Jacques-Mayer pour Le silence des pélicans, première enquête de Bonneau et Lamouche, et le prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier pour La femme papillon.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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