Meurtres à qui mieux mieux

Le lieutenant Bonneau et son assistant Lamouche sont de retour dans une nouvelle enquête que signe le romancier J.L. Blanchard. Elle s’intitule Le sanctuaire des crabes et le panier est plein de meurtres.

Une fusillade sur la terrasse d’un restaurant montréalais, un journaliste d’enquête assassiné, un policier abattu froidement… Il n’en faut pas plus pour que l’étonnant duo Bonneau et Lamouche soit chargé de l’affaire.

Gangs de rue

Un vol de voiture, des tirs en pleine rue, le meurtre gratuit d’un policier, tout pointe vers les gangs de rue. Ni la mafia ni les motards ne se permettraient cela. Le contrôle du marché des stupéfiants donne lieu à un réalignement des forces chez les différents groupes criminels.

Dans le milieu des gangs de rue, on ne peut jamais vraiment se fier à personne, ni au-dessus ni au-dessous. Cette règle s’appliquerait-elle aussi au milieu policier…? Bonneau n’attend pas la réponse car les balles sifflent en «cincibouère de crôbarre!»

Le juron du lieutenant est coloré, tout comme le style de J.L. Blanchard. Il écrit, par exemple, qu’un casier judiciaire est long comme le chemin de fer qui traverse la ville. Plus loin, un témoin affiche un drapeau blanc de capitulation dans les yeux.