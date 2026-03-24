Métissage franco-algonquin et héritage féminin chez Nathalie Bertin

Mémoire et création contemporaine, métissage franco-algonquin ou encore héritage féminin, tels sont les thèmes représentés dans les œuvres de Nathalie Bertin actuellement exposées à la galerie de l’Alliance française de Toronto. Une exposition née d’une respiration artistique, selon elle.

«L’invitation à exposer à l’Alliance française est arrivée à un moment où je venais de terminer deux grands projets itinérants: Breathe, qui m’a beaucoup occupée pendant la pandémie; et Loup garou et mocassins, commencé en 2016 et poursuivie jusqu’en 2025.»

«Comme c’est souvent le cas pour les artistes ou les personnes entre deux projets, c’était le moment de faire une pause, de penser à la fin et d’envisager les prochaines étapes. Je trouve ces pauses essentielles.»

«On peut parfois se sentir perdu durant ces périodes, mais ce sont des moments importants pour se détacher du passé, de prendre le temps de remettre un peu et commencer à réfléchir aux projets futurs.»

«Et puisque ces pauses ont jalonné ma carrière, j’ai pensé qu’il serait intéressant d’explorer ces moments de repos et de contemplation pour cette exposition.»