Métissage franco-algonquin et héritage féminin chez Nathalie Bertin

Exposition à l'Alliance française jusqu'au 18 avril

Nathalie Bertin tableaux Alliance Française
Nathalie Bertin dans la galerie de l'Alliance française de Toronto. Photo: Alliance française.
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Publié 24/03/2026 par Anna Vigne

Mémoire et création contemporaine, métissage franco-algonquin ou encore héritage féminin, tels sont les thèmes représentés dans les œuvres de Nathalie Bertin actuellement exposées à la galerie de l’Alliance française de Toronto. Une exposition née d’une respiration artistique, selon elle.

«L’invitation à exposer à l’Alliance française est arrivée à un moment où je venais de terminer deux grands projets itinérants: Breathe, qui m’a beaucoup occupée pendant la pandémie; et Loup garou et mocassins, commencé en 2016 et poursuivie jusqu’en 2025.»

«Comme c’est souvent le cas pour les artistes ou les personnes entre deux projets, c’était le moment de faire une pause, de penser à la fin et d’envisager les prochaines étapes. Je trouve ces pauses essentielles.»

«On peut parfois se sentir perdu durant ces périodes, mais ce sont des moments importants pour se détacher du passé, de prendre le temps de remettre un peu et commencer à réfléchir aux projets futurs.»

«Et puisque ces pauses ont jalonné ma carrière, j’ai pensé qu’il serait intéressant d’explorer ces moments de repos et de contemplation pour cette exposition.»

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Vernissage exposition Nathalie Bertin Alliance Française
Vernissage de l’exposition de Nathalie Bertin à l’Alliance française

À travers cette exposition, dont le vernissage s’est tenu le 20 mars, l’artiste invite le public à entrer dans son univers, faisant le lien entre récits intimes et réflexions universelles sur l’identité et le changement.  

Nathalie Bertin y explore son propre héritage pour nourrir ses toiles. Son travail s’inscrit dans un élan de transmission mêlant souvenirs, racines culturelles algonquines et trajectoires individuelles. «Mon héritage et ma culture influencent indéniablement mon travail. Ils font partie intégrante de moi et ont façonné ma vision du monde.»

Nathalie Bertin à côté de tableau Les chevreuil nous montreront le chemin
Nathalie Bertin à côté de son tableau Les chevreuils nous montreront le chemin.

On retrouve cet héritage dans les paysages et l’ambiance de ses toiles, mais aussi à travers les matières et les symboles utilisés. «J’utilise régulièrement des motifs traditionnels dans ma broderie perlée afin d’honorer l’importance de cet artisanat et de mes ancêtres, eux aussi artisans. L’histoire de différents artisanats est riche et mérite d’être mise en valeur.»

«Quant à mes peintures, je n’ai pas vraiment repris le symbolisme jusqu’à récemment. J’y ajoute assez souvent des pagaies de canot pour représenter la maîtrise de sa propre direction et de son autonomie.»

«Le chevreuil, l’orignal et le caribou sont aussi des symboles importants de mon clan et représentent la créativité, la bienveillance et l’empathie.»

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Des personnages, souvent féminins, aux trajectoires énigmatiques, sont également représentés dans les toiles de Nathalie Bertin.

Mémère et sa mère appartiennent à la terre, Nathalie Bertin
Mémère et sa mère appartiennent à la terre.

«Lorsque j’ai commencé ma carrière artistique, mon objectif était de représenter les femmes de manière réaliste, à l’opposé des nus romantisés et des stéréotypes omniprésents dans l’histoire de l’art.»

«En apprenant davantage sur ma culture et mes ancêtres féminines, j’ai découvert un univers nouveau et une histoire essentielle qui m’ont permis de mieux comprendre qui je suis.»

«C’est important pour moi parce que je n’ai jamais vraiment connu ma grand-mère ni mon arrière-grand-mère. Dans une culture qui s’appuie sur ses femmes pour transmettre les récits et le savoir culturel, cette absence me touche profondément.»

Interrogée sur le tableau Mémère et sa mère appartiennent à la terre, représentant deux femmes, l’artiste explique: «Il faut replacer cette œuvre dans son contexte, et dans celui des deux autres qui l’accompagnent (Isabelle et Elizabeth et Jeanne).»

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Isabelle et Elizabeth, Nathalie Bertin
Isabelle et Elizabeth.
Jeanne, Nathalie Bertin
Jeanne.

«Alors que mes deux plus récentes ancêtres féminines n’ont jamais quitté leur territoire d’origine, sont mortes relativement jeunes de maladies, et que leurs histoires ont presque totalement disparu de la mémoire collective et des archives, mes ancêtres féminines du XVIIe siècle ont fait l’objet de nombreux écrits dans les livres d’histoire et les archives judiciaires.»

«C’est une situation étrange. En fait, j’en sais beaucoup plus sur elles et j’ai l’impression de mieux les connaître.»

Cette exposition est placée sous les thèmes de la déviation, la médiation et la réflexion. Le message porte donc une conception des moments de changement, non pas comme des ruptures, mais comme des parenthèses contemplatives propices à l’introspection.

«Ces tableaux sont tous inspirés de mon expérience personnelle. Toutes mes œuvres, quelles qu’elles soient, s’inspirent de ma vie. Elles témoignent de mes expériences vécues et des réflexions qui les accompagnent.»

Si une oeuvre en particulier devait représenter cet état de transition, pour l’artiste, ce serait Là où la roche coulait autrefois comme de l’eau.

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Là où la roche coulait autrefois comme de l’eau, Nathalie Bertin
Là où la roche coulait autrefois comme de l’eau.

«C’est significatif parce que je me trouve clairement à un endroit précis, sur cette terre où je contemple les transformations qui s’opèrent. En tant qu’artiste, je continue de créer, d’explorer et de méditer sur les possibilités créatives qui évoluent au fil des différentes phases. Ce tableau représente mon état créatif actuel.»

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