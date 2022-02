Mery Martínez, de la Colombie à Sudbury, de la biologie à la biochimie

C’est donc sans hésitation que Mery a accepté une offre d’emploi à l’Université Laurentienne, à Sudbury, où elle enseigne depuis.

Accent et idées préconçues

Ses premiers cours n’ont pas été de tout repos, se remémore Mery. «Au début, mon accent était un peu plus québécois, parce que c’est là que j’ai appris le français. Je venais aussi de passer deux ans en anglais… Les étudiants me disaient qu’ils avaient de la difficulté à comprendre mon accent.»

Aujourd’hui, Mery sait d’expérience que les oreilles s’ajustent après quelques cours. «Je suis Colombienne de naissance. La dernière chose que je veux perdre, c’est mon identité, alors oui j’ai un accent! Comme tout le monde a un accent.»

Elle a également dû faire face à certains préjugés. «La Colombie est reconnue pour la drogue, toutes ces choses-là, donc tout le monde me posait des questions par rapport à ça… Aussi, si on avait des ordinateurs!» rapporte Mery, incrédule.

«Au début, ça me frustrait et ça me fâchait beaucoup. Ça a changé depuis, c’est moins présent, mais de temps à autre il y a des commentaires. Je les prends plus comme de l’ignorance et une opportunité d’éduquer», explique-t-elle.