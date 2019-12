Même si son efficacité varie, le vaccin contre la grippe reste important

«L’efficacité varie également d’un individu à l’autre», explique Martin Richter. «De plus, pour avoir une bonne efficacité, on vise un taux de vaccination dans la population d’au moins 80 %. Si trop peu de gens sont vaccinés, la communauté ne sera pas très bien protégée.»

Qui devrait être vacciné contre la grippe?

Bien que les personnes en bonne santé soient, pour la plupart, rarement hospitalisées pour une grippe, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) s’est tout de même penché sur la pertinence d’inclure les gens en bonne santé dans le programme d’immunisation contre l’influenza.

Après avoir effectué une analyse économique, le CIQ en est venu à la conclusion qu’il n’était pas souhaitable d’étendre la vaccination contre l’influenza à l’ensemble de la population. Il a même suggéré de retirer de la liste des groupes à risque les enfants de 6 à 23 mois, de même que les adultes de 60 à 74 ans en santé.

En les retirant, il deviendrait plus facile d’atteindre la cible de 80% de couverture vaccinale dans les groupes réellement à risque, comme les personnes souffrant d’une maladie chronique et celles âgées de plus de 75 ans. «Même si ce n’est pas un très bon vaccin, en réduisant le risque d’aller à l’hôpital, on évite des conséquences sévères», souligne le Dr Weiss.

Confusion des virus

Enfin, il faut rappeler que le vaccin annuel contre la grippe fonctionne seulement contre le virus de la grippe.