Même si presque tout est fermé, on peut redécouvrir son quartier

Voici donc quelques-unes de mes photos de cimenteries (chacun ses goûts…) prises samedi lors d’une promenade de santé rue Commissioner au sud de mon quartier Leslieville.

Car, même si on est assigné à domicile, on a quand même le droit de sortir se promener – en respectant une bonne distance physique d’avec les autres marcheurs ou cyclistes. Cela permet parfois de redécouvrir son quartier et son environnement: je n’avais jamais remarqué toutes ces cimenteries si près de chez moi.

