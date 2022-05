Médecine légale: les marques de dents ne sont pas une science exacte

Mais une autre partie, dont on entend plus souvent parler, est l’interprétation des traces de morsure, par exemple dans des causes d’abus sexuels ou de meurtres.

On part alors du principe que notre dentition est unique: la version orale d’une empreinte digitale, en quelque sorte. Or, cette affirmation est plus fragile, à en juger par les comités d’experts qui ont cherché sur quoi cela s’appuyait.

Cambriolage et camembert

En 1954, on voit apparaître le tout premier cas, recensé dans la littérature légale américaine, d’une comparaison de marques de dents. Un cas qui met en vedette le fromage.

Il s’agit d’un cambriolage, sur la scène duquel a été trouvé un morceau de fromage clairement mordu. On demande donc au principal suspect de mordre dans un morceau de fromage vierge, et les deux assortiments de morsures sont comparés… Non pas par un dentiste, mais par un inspecteur d’armes à feu… Qui confirme la concordance.

Lors du procès, un dentiste est appelé à témoigner et corrobore l’identification.