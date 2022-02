Oui, il faut brosser ses dents pendant au moins 2 minutes!

Pour bien enlever la plaque toutefois, les résultats des différentes études sont moins clairs quant à la durée idéale du brossage.

Par exemple, des recherches réalisées entre 1990 et 2005 montrent qu’il y a peu d’amélioration si l’on poursuit le brossage au-delà d’une minute. Pourtant, une étude de 1985 concluait qu’il est possible d’enlever davantage de plaque en brossant pendant quatre minutes plutôt que pendant une minute.

Meilleur de se brosser les dents plus longtemps

Depuis 2005, la recherche tend plutôt à aller dans cette dernière direction: un brossage plus long permet d’enlever davantage de plaque.

En 2009, des chercheurs de l’Ohio ont ainsi observé qu’en brossant 3 minutes, il était possible d’enlever 55% plus de plaque qu’en brossant 30 secondes. Il n’y avait toutefois pas de différence significative entre un brossage de 2 minutes et un brossage de 3 minutes.

Une étude indienne en 2016 arrive à des résultats semblables et note une relation claire entre la durée du brossage et la quantité de plaque enlevée. La durée optimale serait de 3 minutes.