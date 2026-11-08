MBA: de nouvelles perspectives de carrière pour les professionnels ontariens

Alors que le marché du travail évolue sous l’effet de l’intelligence artificielle et des transformations économiques, le MBA demeure une option pour les professionnels qui souhaitent progresser dans leur carrière, changer de secteur ou se lancer en affaires.

Le salon Access MBA, qui se tiendra à Toronto le mardi 17 novembre, permettra de découvrir des programmes canadiens et internationaux.

La demande canadienne résiste

Selon le Graduate Management Admission Council (GMAC), les écoles de gestion canadiennes ont enregistré un recul des candidatures en 2025, principalement attribuable à la diminution des demandes provenant d’étudiants internationaux.

Cette baisse s’inscrit notamment dans un contexte de durcissement des politiques d’immigration canadiennes, marqué par le plafonnement du nombre de permis d’études, le resserrement des critères d’admissibilité et les restrictions touchant les permis de travail après les études.

Ces mesures ont contribué à accroître l’incertitude pour les candidats étrangers envisageant de poursuivre leurs études au Canada.