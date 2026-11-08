MBA: de nouvelles perspectives de carrière pour les professionnels ontariens

22 grandes écoles à Toronto le 17 novembre

Access MBA
Un salon Access MBA, où les professionnels peuvent rencontrer des représentants de grandes écoles d'administration. Photos: courtoisie
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Publié 08/11/2026 par l-express.ca

Alors que le marché du travail évolue sous l’effet de l’intelligence artificielle et des transformations économiques, le MBA demeure une option pour les professionnels qui souhaitent progresser dans leur carrière, changer de secteur ou se lancer en affaires.

Le salon Access MBA, qui se tiendra à Toronto le mardi 17 novembre, permettra de découvrir des programmes canadiens et internationaux.

La demande canadienne résiste

Selon le Graduate Management Admission Council (GMAC), les écoles de gestion canadiennes ont enregistré un recul des candidatures en 2025, principalement attribuable à la diminution des demandes provenant d’étudiants internationaux.

Cette baisse s’inscrit notamment dans un contexte de durcissement des politiques d’immigration canadiennes, marqué par le plafonnement du nombre de permis d’études, le resserrement des critères d’admissibilité et les restrictions touchant les permis de travail après les études.

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Les programmes canadiens de MBA restent convoités.

Ces mesures ont contribué à accroître l’incertitude pour les candidats étrangers envisageant de poursuivre leurs études au Canada.

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Toutefois, la majorité des programmes canadiens interrogés ont enregistré une augmentation des candidatures nationales. Ces données concernent l’ensemble des programmes supérieurs en gestion, et non uniquement les MBA.

De plus, selon l’enquête Prospective Students Survey 2026 du GMAC, 79% des candidats résidant au Canada interrogés envisageaient de postuler à au moins un programme canadien de gestion, tandis que 54% considéraient également des établissements à l’étranger.

 Un diplôme pour évoluer professionnellement

Pour les professionnels de Toronto, un MBA peut représenter une occasion de développer des compétences en leadership, en stratégie et en gestion, tout en élargissant leur réseau professionnel.

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Les programmes de MBA évoluent.

L’intelligence artificielle transforme également les programmes, qui intègrent progressivement davantage d’enseignements pratiques liés aux nouvelles technologies.

Le coût des études demeure toutefois un facteur déterminant. Selon le GMAC, la proportion mondiale des nouveaux étudiants bénéficiant de bourses fondées sur le mérite est passée de 37% à 45%, une progression particulièrement marquée en Amérique du Nord.

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Les programmes à temps partiel, hybrides et pour cadres (Executive MBA) permettent par ailleurs à certains professionnels de poursuivre leur formation sans interrompre leur carrière. 

Le salon du 17 novembre

Le salon international Access MBA du 17 novembre, de 17h à 20h45, réunira 22 établissements du Canada, des États-Unis, d’Europe et d’Asie à l’hôtel DoubleTree by Hilton (rue Chestnut derrière l’Hôtel de Ville).

Parmi les établissements ontariens participants figurent la Rotman School of Management (Université de Toronto), la Schulich School of Business (Université York), l’Ivey Business School (Université Western), la Smith School of Business (Université Queen’s), la DeGroote School of Business (Université McMaster), la Ted Rogers School of Management (Université métropolitaine de Toronto), l’Université de Guelph et l’Université de Waterloo.

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Des grandes écoles canadiennes, américaines et européennes seront présentes.

D’autres établissements canadiens seront représentés, notamment l’Université McGill, l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université Athabasca.

À l’international, les visiteurs pourront rencontrer des représentants d’écoles américaines comme Dartmouth (Tuck), Babson, Lehigh, Pepperdine et SCAD, ainsi que d’établissements européens comme INSEAD, Audencia, ESCP et Cambridge Judge Business School. CEIBS, basée à Shanghai, sera également présente.

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Rencontres personnalisées

Le salon privilégie les rencontres personnalisées avec les représentants des écoles, permettant aux candidats de comparer les programmes, les critères d’admission et les perspectives de carrière.

Pour les professionnels ontariens qui envisagent un MBA au Canada ou à l’étranger, l’événement constitue une occasion de s’informer avant d’investir dans une formation supérieure.

La participation est gratuite, sur inscription préalable.

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