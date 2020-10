Masque: encore et toujours dans la controverse!

La 2e vague faisant rage en Ontario et au Québec cet automne, l’ensemble de nos écoles restent ouvertes. On s’adapte et modifie les règles selon les circonstances. Par exemple les élèves d’une même classe poursuivent leurs activités scolaires entre eux, sans interactions avec d’autres classes (bulles).

C’est un début!

Collaboration-terrain

Cependant, avons-nous su établir une stratégie d’action-terrain ciblée, axée sur la gestion de nos diverses réalités sociales changeantes en temps de crise sanitaire chronique?

Si tel est le cas, cela me semble loin d’être évident aux yeux du grand public. SVP démontrer.

Une stratégie illustrant une consultation continue entre les acteurs-terrain clés et représentants de nos autorités, relative aux personnels soignants, 65 ans et plus, personnes vulnérables (maladies chroniques, dépression, cancer, personnes vivant avec un handicap), femmes, enfants, jeunes adultes, nouveaux immigrants, autochtones, millions de chômeurs obligés…