Masque : droits individuels VS bien-être collectif

Il n’est jamais facile de vivre une crise. Encore plus si elle perdure… Mais on n’a tout simplement pas le choix comme société – afin d’assurer notre longévité – que de faire face à la crise actuelle en minimisant les risques au maximum.

Et cela passe par la mise en place et l’application de règles strictes que nous devons tous observer, sauf exceptions très précises.

Pas de laissez-faire

Certains diront que je réfère à un style de leadership autocratique. Mais parfois – surtout en temps de crise aiguë – on se doit d’imposer certaines règles. Dans toute situation de crise, par exemple en milieu de travail, des règles précises s’appliquent pour gérer la crise de façon efficace et minimiser les risques…

En temps de crise, comme celle que nous traversons actuellement, on n’a pas le loisir de tergiverser. Les conséquences sont beaucoup trop graves pour emprunter un style laissez-faire…

Toutefois on doit aussi s’assurer que tout un chacun comprenne bien la gravité de la situation; que les services d’appui et de soutien pertinents soient accessibles par et pour tous.