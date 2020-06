Port du masque obligatoire: des exceptions à prévoir

Pourquoi pas la visière?

«La visière, ils m’ont dit que ce n’était pas une option. On m’a dit que la visière servirait plus à me protéger qu’à protéger mon client», explique la travailleuse de la santé quinquagénaire qui offre des soins à domicile. Elle ajoute être consciente que le port du masque sert d’abord à protéger les autres.

Son employeur lui a dit qu’elle pourra reprendre son emploi une fois que le port du masque ne sera plus nécessaire. Puisque Mme Lancaster ne travaille pas pour l’instant, elle ne reçoit que la prestation d’urgence du gouvernement. Sa conjointe est elle aussi en arrêt de travail, en congé d’incapacité.

«Je suis très chanceuse d’avoir une conjointe qui prend soin de moi. Par exemple, elle fait l’épicerie. Pour que je ne sois pas infectée, j’ai dû m’isoler», indique Rhonda Lancaster, qui limite ses déplacements faute de pouvoir porter un masque.

Depuis le début de la pandémie, la résidente de Collette, une petite communauté près de Miramichi au Nouveau-Brunswick, n’est sortie que pour se rendre chez le médecin et pour aller chercher de la nourriture au restaurant.

Problème pour les asthmatiques



Mme Lancaster n’est pas la seule à ne pas pouvoir porter le masque. Parmi ceux-ci, plusieurs asthmatiques en sont incapables.