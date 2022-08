Marie Curie : la science mesure, l’amour démesure

Dans les sciences, tout se quantifie et se mesure. Le bonheur, lui, demeure impossible à quantifier et à mesurer. «L’amour est fugace, la science ne t’abandonne jamais.»

L’amour va et vient

Par la voix de Marie Curie, Jillian Cantor martèle que l’amour vient et part au cours de sa vie, mais que la science demeure toujours là. «Elle ne me quitte pas, ne m’abandonne pas, ne me fait pas souffrir, ne cesse pas d’avoir besoin de moi.»

Or, plus on avance, plus on découvre l’envers de la médaille. Les découvertes et les prix Nobel ne vous tiennent pas la main et ne vous embrassent pas pour vous souhaiter bonne nuit.

La Pologne de 1890 à 1935

La vie fictive de Marya permet de voir comment la Pologne évolue entre 1890 et 1935, tantôt sous l’emprise autrichienne, tantôt sous le joug russe. Marya est une révolutionnaire parce qu’elle instruit des femmes en Pologne, contre les normes de l’époque.

Dans les chapitres où Marya prend la parole, on retrouve parfois des mots polonais dont la traduction n’est pas donnée en bas de page ou entre parenthèse.