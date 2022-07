Marco Polo a importé les pâtes en Europe? Faux!

Avant cette découverte, la première trace écrite de nouilles en Chine remontait à un livre écrit pendant la dynastie des Han de l’Est du pays, entre 25 et 220 apr. J.-C.. Une recette de raviolis bouillis chinois apparait aussi dans un glossaire écrit vers l’an 230.

Les Chinois auraient donc inventé les pâtes? Ce n’est pas certain.

Cuisine de la Mésopotamie

Des recettes de pâtes ont aussi été découvertes dans un traité culinaire mésopotamien datant de 1700 av. J.-C., traduit et publié en 1995.

On y apprend que les Mésopotamiens mangeaient des pâtes «râpées» réalisées avec de la farine de blé et de l’eau, et émiettées dans un liquide bouillant.

Encore aujourd’hui, il existe un type de pâte similaire en Italie, la pasta grattugiata.