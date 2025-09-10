Marc Poirier, un passionné d’histoire acadienne

Marc Poirier, L’Acadie avant astheure
Marc Poirier, L’Acadie avant astheure, Chroniques d’histoire acadienne, Québec, Éditions du Septentrion, 2025, 234 pages, 24,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 10/09/2025 par Paul-François Sylvestre

L’histoire est un arbre qui ne cesse de grandir. Encore faut-il l’arroser de notre curiosité et de l’éclairer de nos recherches. C’est exactement ce que fait Marc Poirier dans le recueil intitulé L’Acadie avant astheure.

L’ouvrage comprend quarante chroniques choisies parmi la centaine rédigées par Marc Poirier pour le journal Acadie Nouvelle, situé à Caraquet (N.-B.). Chacune aborde un petit bout d’histoire, chacune permet d’en savoir plus sur les origines et le destin du peuple acadien.

Le drame que fut la Déportation des ­Acadiens constitue un élément charnière de l’histoire de cette ­population, mais ne se limite évidemment pas qu’à cela. Poirier y consacre quelques chroniques, notamment à leurs architectes.

Monckton

Dans Robert Monckton: la tête de pont de la Déportation, il note que certains qualifient ce lieutenant-colonel de «bourreau» et considèrent qu’il est coupable d’avoir participé à un nettoyage ethnique avant la lettre.

La ville de Moncton a été nommée en son honneur (le k fut omis par erreur et l’orthographe maintenu ainsi).

Publicité

Ironie du sort, «Moncton est devenue l’un des chefs-lieux de la communauté acadienne, abritant plusieurs de ses institutions majeures, dont l’Université de Moncton. Certains Acadiens d’aujourd’hui y voient un pied de nez à l’histoire, alors que pour d’autres, c’est une insulte à la mémoire du peuple acadien.»

Morris

Une autre chronique présente Charles Morris comme l’architecte de la Déportation. Originaire de Boston, il est nommé arpenteur en chef de la colonie; c’est lui qui présente au lieutenant-gouverneur Charles Lawrence «un plan complet et détaillé de l’état des lieux et des façons de mener à bien l’expulsion de tous les Acadiens».

Dans L’expérience difficile des Acadiens au Poitou, Poirier indique que l’installation de ces derniers commence en 1773. Environ 1 500 se dirigent vers les «brandes» (lieux incultes) du Poitou. Le bilan de l’expérience demeure «loin des premiers espoirs: de 100 à 150 Acadiens à peine vont y rester et ils s’intégreront peu à la population française locale».

Veniot

Contrairement à ce qu’on rapporte souvent, ce n’est pas Louis J. Robichaud qui a été le premier Acadien à occuper le poste de premier ministre du Nouveau-Brunswick. L’auteur souligne qu’il s’agit plutôt de Pierre Veniot, député libéral qui remplace son chef démissionnaire Walter Foster de 1923 à 1925.

Il sera aussi «le premier Acadien à accéder au cabinet fédéral en tant que ministre des Postes sous le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King».

Publicité

28 juillet

Poirier rappelle que, au début des années 2000, un grand débat secouait la société acadienne entourant la demande d’excuses auprès de la Couronne britannique pour la Déportation. La Société nationale de l’Acadie (SNA) s’est adressée en vain à la reine Élisabeth II.

«De longs pourparlers ont alors eu lien entre la SNA et le gouvernement, avec comme résultat l’adoption d’une proclamation royale désignant le 28 juillet (date de l’adoption de l’ordre de Déportation, en 1975) de chaque année Journée de commémoration du Grand Dérangement».

J’aurais aimé que ces chroniques d’histoire acadienne incluent un tableau chronologique de la colonisation et de la déportation, avec une référence aux hommes et aux femmes qui ont façonné ce parcours très particulier dans l’espace et dans le temps.

Marc Poirier

Marc Poirier œuvre dans le milieu journalistique depuis plus de 35 ans, aujourd’hui à Francopresse. Après avoir couvert l’actualité pour Acadie Nouvelle, il a été reporter aux affaires publiques à Radio-Canada en Atlantique pendant 22 ans. Il siège au conseil d’administration de la Société historique acadienne depuis plusieurs années.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur