Marc Poirier, un passionné d’histoire acadienne

L’histoire est un arbre qui ne cesse de grandir. Encore faut-il l’arroser de notre curiosité et de l’éclairer de nos recherches. C’est exactement ce que fait Marc Poirier dans le recueil intitulé L’Acadie avant astheure.

L’ouvrage comprend quarante chroniques choisies parmi la centaine rédigées par Marc Poirier pour le journal Acadie Nouvelle, situé à Caraquet (N.-B.). Chacune aborde un petit bout d’histoire, chacune permet d’en savoir plus sur les origines et le destin du peuple acadien.

Le drame que fut la Déportation des ­Acadiens constitue un élément charnière de l’histoire de cette ­population, mais ne se limite évidemment pas qu’à cela. Poirier y consacre quelques chroniques, notamment à leurs architectes.

Monckton

Dans Robert Monckton: la tête de pont de la Déportation, il note que certains qualifient ce lieutenant-colonel de «bourreau» et considèrent qu’il est coupable d’avoir participé à un nettoyage ethnique avant la lettre.

La ville de Moncton a été nommée en son honneur (le k fut omis par erreur et l’orthographe maintenu ainsi).