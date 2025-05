Alerte internationale pour sauver l’église Sainte-Marie, joyau du patrimoine acadien

Un long combat

La bataille pour l’église Sainte-Marie ne date pas d’hier. Dès 2013, une première société de préservation voit le jour et cherche à récolter les 8 à 10 millions de dollars nécessaires pour restaurer l’édifice.

En septembre 2023, la société de préservation met finalement fin à ses discussions avec l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth, qui repoussait la démolition en attendant qu’une solution émerge. En février 2024, la mise en vente de l’église n’attire aucun acheteur.

En octobre de la même année, après que les inspecteurs de la municipalité de Clare jugent que l’état de la structure la rend dangereuse, l’archidiocèse décide d’entreprendre des démarches en vue de la démolir.

En janvier 2025, un groupe de citoyens décide de créer l’Association Sainte-Marie héritage et développement pour éviter le pire.

«Un positionnement assez fort»

La coinstigatrice et coprésidente de l’Association Sainte-Marie héritage et développement, Stéphanie St-Pierre, salue la décision d’ICOMOS, qu’elle qualifie de «très bonne nouvelle, réfléchie et étudiée».