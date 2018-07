Marc Haentjens président du Salon du livre de l’Outaouais

Paul-François Sylvestre

Le 27 juin, l’assemblée générale annuelle du Salon du livre de l’Outaouais (SLO) a choisi l’éditeur Marc Haentjens comme président de son conseil d’administration. C’est la première fois en 39 ans qu’un Franco-Ontarien assume cette responsabilité.

«Le Salon du livre de l’Outaouais est un événement qui me tient beaucoup à cœur», a déclaré le nouveau président. «C’est dans la région – et des deux côtés de la rivière – un moment unique dans l’année pour célébrer les livres et les auteurs. Ce sera en plus cette année la quarantième édition du salon et l’on voudra marquer cet anniversaire d’une façon très particulière.»

Détenteur d’une formation en gestion, Marc Haentjens œuvre depuis une trentaine d’années au sein de la francophonie canadienne comme animateur, directeur de projets et consultant. Ancien directeur général du Regroupement des éditeurs canadiens-français, il est depuis 2009 directeur général des Éditions David, à Ottawa.

Marc Haentjens siège depuis neuf ans au conseil d’administration du Salon du livre de l’Outaouais où il est représentant de l’Ontario français. Les autres membres du comité exécutif sont Marie Boulet (vice-présidente), Lise Guillemette (trésorière) et Marie-Hélène Labory (secrétaire), toutes de l’Outaouais québécois.

En mars dernier, le SLO avait permis au public de rencontrer 550 auteurs, dont Blaise Ndala, invité d’honneur représentant l’Ontario français. La 40e édition du SLO aura lieu du 28 février au 3 mars 2019, au Palais des congrès de Gatineau.