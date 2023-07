Maple Leafs: le gardien Ilya Samsonov signe un contrat d’un an

Les Maple Leafs ont annoncé dimanche un règlement au dossier du gardien Ilya Samsonov. Le joueur est les Leafs ont eu recours à l’arbitrage et un contrat d’une valeur de 3,55 millions $ a été accordé au gardien.

Samsonov s’est établi comme numéro un des Leafs

Joueur autonome avec restrictions, Samsonov avait été incapable de s’entendre avec l’équipe, et son dossier avait soumis à un arbitre. Les deux partis ont été entendus vendredi après-midi.



Le gardien demandait 4,9 millions $, alors que les Maple Leafs avaient suggéré 2,4.



Samsonov, 26 ans, s’était amené à Toronto l’été dernier avec un contrat de 1,8 million $ en poche. Un tandem formé de Samsonov et Matt Murray devait se partager le filet. Mais les blessures à Murray, jumelées aux bonnes performances de Samsonov, ont fait de lui le gardien numéro un des Leafs à la mi-saison.



En 42 parties avec l’équipe en saison régulière, il a montré une fiche de 27-10-5. Il a obtenu un pourcentage d’efficacité de .919 et une moyenne de but alloué de 2.33.



En séries, il a eu un pourcentage de .898% en 9 apparitions, avant de se blesser lors du troisième match de la deuxième ronde.



Samsonov deviendra joueur autonome sans restrictions au terme de la prochaine saison.

Les Leafs doivent se départir de Matt Murray

Avec cette entente, les Maple Leafs sont maintenant 6,75 millions $ au-dessus du cap salarial. Cette projection du site Capfriendly prend en considération le salaire du défenseur Jake Muzzin (5,6M$) qui devrait être placé sur la liste des blessés à long terme.



L’équipe devra assurément trouver une façon de se départir du gardien Matt Murray et de son salaire de 4,68 millions $. Avec l’émergence du jeune Joseph Woll, amené en renfort à Samsonov durant les dernières séries, Toronto n’a plus besoin des services de Murray qui a une longue historique de blessures.

Les dossiers Nylander et Matthews

Éligibles à signer des prolongations de contrats depuis le 1er juillet dernier, les attaquants William Nylander et Auston Matthews ont seulement qu’une année restante à leurs contrats respectifs.



Si le cas de Matthews semble plus clair, le dossier de Nylander semble plus épineux. Selon l’informateur Elliotte Friedman, Matthews devrait signer une prolongation de 3 à 5 ans avec Toronto. Il deviendrait le joueur le mieux payé de la LNH avec un salaire de plus de 13 millions $ par saison.



Dans le cas de Nylander, il semblerait que les deux partis soient aux antipodes. L’attaquant demanderait un salaire de plus de 10 millions $ par saison alors que l’équipe lui offrirait un contrat dans les 8 millions $.



Nylander avait fait la grève en 2018 lors des négociations de son dernier contrat. Il avait signé le 1er décembre, la date limite qui lui permettait de jouer dans la LNH cette saison-là.