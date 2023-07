Les Maple Leafs frappent gros et signent Tyler Bertuzzi et Max Domi

« J’ai parlé un peu avec Mitch, ça va être le fun de revisiter nos années junior. »

« J’adore l’équipe qu’ils ont bâtie. Brad (Treliving) a ajouté de bons éléments avec Bert (Tyler Bertuzzi) et Reavo (Ryan Reaves). Avec Auston, Mitch, Willy et Morgan, ils ont tellement de talent. C’est une excellente équipe et c’était une décision facile pour moi. C’est un rêve pour moi de jouer avec les Leafs et d’essayer de ramener la Coupe à Toronto », ajoute-il.

Domi, 28 ans, cumule une fiche de 370 points (121 buts, 249 passes) en 581 matchs dans la LNH. Avant de se joindre aux Leafs, il a porté les couleurs de l’Arizona, Montréal, Columbus, Caroline, Chicago et Dallas.

Sa meilleure saison en carrière fut en 2018-2019 avec les Canadiens, alors qu’il a obtenu 72 points en 82 parties.