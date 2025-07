Maigret, sa pipe et une bouffée de poésie

L’Affaire Saint-Fiacre est la première nouvelle et la plus longue (120 pages). Patrick Poivre d’Arvor la présente et note qu’elle a été adaptée au cinéma en 1959 par Jean Delannoy, avec Jean Gabin dans le rôle de Maigret. Il y voit une puissante réflexion sur la misère et la solitude des hommes.

Simenon au Canada

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Simenon séjourne au Canada. Témoignage de l’enfant de chœur est écrit le 28 avril 1946 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec). Pour ce texte, il est précisé que le jeune Georges Simenon du début du siècle s’invite dans l’énigme que le puissant commissaire Maigret est en train de résoudre. «L’enfant espiègle tire les ficelles et tend les ressorts qui font bouger le policier.»

L’enquête intitulée Le Client le plus obstiné du monde est aussi rédigée à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 2 mai 1946. L’histoire se passe à Paris et, dans les annales de la police, jamais un suspect n’a mis autant d’acharnement ou de coquetterie à se montrer sous toutes ses faces, à attirer l’attention de dizaines de personnes, tout en projetant «l’image la plus imprécise, la plus floue qu’il soit possible d’imaginer».

Quant à la nouvelle On ne tue pas les pauvres types, Simenon l’écrit à Saint Andrews (N.-B.) le 15 août 1946. La victime est un homme quelconque dont la vie semble effacée. L’enquête va révéler que ce pauvre type était un peu moins simple qu’il ne le semblait, un peu moins pauvre qu’il n’y paraissait.

Madame Maigret

On ne sait pas grand-chose de l’épouse de Jules Maigret. Elle demeure de source sûre une excellente cuisinière. Dans L’Amoureux de Mme Maigret, l’épouse mène l’enquête avec autant de sagacité que le mari… qui ne supporte pas de la voir marcher sur ses plates-bandes avec autant de talent que lui.