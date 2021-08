Les meilleurs magazines jeunesse de Bayard, Milan, Fleurus…

Magazines pour les enfants d’école primaire

Chez les 6 à 12 ans, J’aime lire trône lui aussi au sommet de toutes les listes. C’est d’ailleurs l’un des magazines jeunesse les plus vendus depuis plus de 40 ans. Il rassemble un roman, des BD, des jeux, des blagues et des défis. Le magazine est conçu en collaboration avec une orthophoniste.

Pour les plus petits, il y a aussi Mes premiers J’aime lire… et pour les plus grands, J’aime lire max!

Astrapi propose des reportages et des grands dossiers, des maquettes à construire ou des jeux, des BD, des blagues, des recettes et des astuces.

Wapiti s’intéresse aux animaux sauvages et à la nature. On y trouve de nombreuses rubriques et, dans chaque numéro un dossier, un reportage photo ou un carnet d’activités en nature.

Le magazine jeunesse Curionautes vulgarise les sciences avec humour, que ce soit l’astronomie, la biologie, les mathématiques ou encore l’histoire.