Un magazine jeunesse franco-manitobain fait le tour du monde

«Il y a un homme de 74 ans qui m’a affirmé n’avoir rien lu d’aussi complet sur le sujet. Il m’a demandé une vingtaine de copies pour les remettre à son entourage. On a eu l’impression de combler une demande, un vide, et c’est notre plus grande fierté», se réjouit-elle.

Conçu au Manitoba, le magazine dépasse les frontières. Il aura été livré à hauteur de 4 000 exemplaires dans des villages reculés de l’Amazonie, a été réimprimé en Sierra Leone et est en voie d’adaptation au Sénégal. En Guyane, c’est grâce à un partenariat avec l’Institut Pasteur qu’il a circulé dans le cadre du programme de vulgarisation scientifique de la Canopée des sciences.

Le magazine est consultable et téléchargeable en ligne en version française et anglaise sur le site du journal La Liberté.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l’Agence de la santé publique du Canada et grâce à plus d’une vingtaine de commanditaires et partenaires.