L’Université de l’Ontario français cultive son premier jardin urbain

Portes ouvertes du nouveau jardin urbain de l'UOF. L'initiatrice du projet, Béatrice Lego, présente les plantes à des visiteurs. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 04/10/2025 par Julie Merceur

L’Université de l’Ontario français (UOF) dévoilait récemment au public son jardin, à l’occasion de la Semaine de l’agriculture urbaine à Toronto. Béatrice Lego, à l’initiative de ce projet, est coordonnatrice du service d’appui à la recherche. Avec Christine Beaudoin, professeure en biologie et sociologie, elle a pu sensibiliser les visiteurs aux enjeux liés au jardinage en ville.

La Semaine de l’agriculture urbaine célèbre «la nourriture cultivée localement et les personnes qui la cultivent», selon l’association Toronto Urban Growers.

Ainsi, les divers événements mettent à l’honneur les jardins communautaires, fermes urbaines, toits verts, compostage, biodiversité, semences, etc.

Béatrice Lego dans son jardin.

Un jardin riche et fructueux

Le jardin a été aménagé sur la terrasse de l’UOF, à l’étage du 9 rue Lower Jarvis, près du lac Ontario. On y retrouve une diversité remarquable de plantes: des espèces autochtones comme la sauge blanche, du moringa planté par l’étudiant sénégalais qui a travaillé à installer le jardin, ou encore de la menthe, du basilic, des betteraves, des haricots et des fleurs.

Le principe est celui de l’agriculture régénératrice. Les jardiniers ne vont couper que le dessus des plantes et laisser ce qu’il y a en dessous, permettant ainsi de favoriser la repousse la saison prochaine.

L’université a également mis en place une bibliothèque de semences, permettant aux élèves de récupérer des graines lors des Seedy Saturdays, une série d’activités de l’organisme national Seeds of Diversity, voué à la protection de la biodiversité.

Des étudiants discutent avec Béatrice Lego.

Plus qu’un jardin

«Les jardins sont des outils pour des questions beaucoup plus grandes», selon Béatrice Lego.

L’enjeu principal est celui de la souveraineté alimentaire. «Aujourd’hui, nos systèmes alimentaires dépendent complètement des grosses productions capitalistes et de la monoculture. Ici, on essaye d’aller contre cette logique», explique-t-elle.

«Ça redonne de la souveraineté à chaque citoyen. Au lieu d’être dépendant de l’offre des supermarchés, je peux compter sur mes propres plantes.»

Le buffet offert aux visiteur comportait du thé à la menthe provenant du jardin de l’UOF.

Santé physique et mentale

De plus, en reconnectant la personne avec la nature, l’agriculture urbaine aurait des bienfaits sur la santé mentale.

«Le fait de t’occuper d’une plante, ça peut vraiment te calmer. Il y a des choses dans la vie qui ne changent pas, et ça, c’est une vérité qui va être là après nous. Cette pensée peut aider à lutter contre l’anxiété», confie la professeure.

Le jardin communautaire lui permet aussi de développer ses recherches. Les étudiants peuvent venir y mettre en pratique leurs savoirs où observer des phénomènes biologiques, comme le butinage des abeilles.

Des affiches permettaient au public de s’exprimer sur l’agriculture urbaine.

Un réseau francophone

Finalement, les organisatrices ont pour ambition de développer un réseau francophone d’agriculture urbaine. Lors de l’activité portes ouvertes, des tableaux blancs étaient prévus pour inscrire nos intérêts et implications dans l’agriculture urbaine.

De surcroît, les étudiants sont invités à s’en inspirer pour, pourquoi pas, lancer leur propre entreprise d’agriculture urbaine. C’est notamment l’ambition d’un étudiant de quatrième année à l’université, présent aux portes ouvertes.

«On veut souligner les spécificités culturelles francophones et montrer une autre voie. On est une minorité, donc pourquoi ne pas essayer de s’affirmer dans tous les domaines? L’agriculture, c’est un sujet qui peut nous rassembler», explique Béatrice Lego.

