L’Université de l’Ontario français cultive son premier jardin urbain

L’Université de l’Ontario français (UOF) dévoilait récemment au public son jardin, à l’occasion de la Semaine de l’agriculture urbaine à Toronto. Béatrice Lego, à l’initiative de ce projet, est coordonnatrice du service d’appui à la recherche. Avec Christine Beaudoin, professeure en biologie et sociologie, elle a pu sensibiliser les visiteurs aux enjeux liés au jardinage en ville.

La Semaine de l’agriculture urbaine célèbre «la nourriture cultivée localement et les personnes qui la cultivent», selon l’association Toronto Urban Growers.

Ainsi, les divers événements mettent à l’honneur les jardins communautaires, fermes urbaines, toits verts, compostage, biodiversité, semences, etc.

Un jardin riche et fructueux

Le jardin a été aménagé sur la terrasse de l’UOF, à l’étage du 9 rue Lower Jarvis, près du lac Ontario. On y retrouve une diversité remarquable de plantes: des espèces autochtones comme la sauge blanche, du moringa planté par l’étudiant sénégalais qui a travaillé à installer le jardin, ou encore de la menthe, du basilic, des betteraves, des haricots et des fleurs.

Le principe est celui de l’agriculture régénératrice. Les jardiniers ne vont couper que le dessus des plantes et laisser ce qu’il y a en dessous, permettant ainsi de favoriser la repousse la saison prochaine.