Des plantes pourraient pousser dans le sol lunaire

Quelques jours encore, et les feuilles du sol lunaire s’avéraient plus petites et montraient une pigmentation plus sombre.

Cultiver des plantes sur la Lune

Au terme de l’expérience, les plantes «lunaires» présentaient plus d’activités dans les portions de leur bagage génétique qui sont associées à l’adaptation à des conditions plus difficiles.

C’est «une réponse au stress» qui était prévisible, dans un sol aussi pauvre en carbone, en oxygène et en azote.

Néanmoins, concluent les trois chercheurs dans la revue Communication Biology, le constat semble être qu’il serait bel et bien possible à une éventuelle colonie lunaire de faire pousser quelque chose là-haut.

Peut-être en faudra-t-il toutefois plus que dans une serre normale pour obtenir un repas convenable. Et reste à prouver ce que ça donnerait avec une plante plus nutritive que l’Arabette…