L’Ontario veut transférer des écoles anglaises aux francophones

Le ministre de l’Éducation Paul Calandra veut transférer des écoles anglaises «sous-utilisées» aux conseils scolaires de langue française, en réponse à l’explosion d’inscriptions des élèves francophones en province.

Adoptée en novembre, la Loi 33, qui donne au ministre de l’Éducation le pouvoir de superviser plus facilement les institutions scolaires, lui permet aussi de «transférer beaucoup plus rapidement aux conseils scolaires francophones» les écoles publiques anglaises lorsqu’il constate qu’elles sont sous-utilisées, a-t-il souligné lors d’un événement de presse à Ottawa, ce 12 décembre.

«Et nous allons le faire. Nous le faisons déjà dans la région de Parry Sound. Nous allons le faire dans la région de Sturgeon Falls, et nous étudions cette possibilité à l’échelle du système», a-t-il déclaré.

Six conseils scolaires en tutelle

Le ministre Calandra a déjà commencé à exercer les nouveaux pouvoirs que lui confère la Loi 33, au cours des dernières semaines, en mettant six conseils scolaires anglophones sous tutelle.

La mise sous tutelle la plus récente, soit celle du Near North District School Board, annoncée la semaine dernière, en est un exemple.