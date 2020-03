L’Ontario au cœur d’une tradition française en Amérique

Très populaire dans le Nord ontarien, présent aussi dans l’Est et le Sud-Ouest de la province, ce rituel est exécuté «sur un air bien rythmé, de préférence un rigodon». Son nom a quelques variantes comme «danser sur ses bas, danser sur les chaussons, danser le vieux garçon».

Entre 1920 et 1950, les bas sont ordinaires, souvent des bas de laines de couleur grise. Après 1960, les bas de couleur (rouge, bleu, jaune, orange fluo) sont à la mode; ils sont tricottés avec des restants de laine avec motifs rayés, bariolés ou en zigzag.

Parfois ils s’agencent avec la couleur des robes des filles d’honneur (mauve, crème, sarcelle). Il n’est pas rare qu’une ornementation se greffe à ces bas simples ou multicolores: grelots, clochettes, pompons, guirlandes, boucles, plumes et même condoms.

On lance de l’argent

«Dans les années 1990, un nouvel élément s’est ajouté au rituel. On lance désormais de l’argent au danseur. Ce furent d’abord des sous noirs […] en guise de raillerie…» Puis on lance des pièces de 5, 10 et 25 sous, ensuite des billets de 1, 2, 5 10 ou 20 dollars. Des témoins ont déjà vu un 50 ou un 100 $. Ils parlent d’une somme totale de 250 $ à Sturgeon Falls, Val-Gagné ou Iroquois Falls, 300 $ à Noëlville, 500 $ à Sudbury et à Tecumseh. L’argent est remis aux nouveaux mariés.

La danse sur les bas a connu quelques variantes dans certains villages franco-ontariens. Naguère, l’aîné devait accomplir ce rituel dans une auge à cochon ou dans une cuve servant au lavage.