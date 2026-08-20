L’Ontario a vécu une «légère récession technique»

Le chien de garde des finances de l’Ontario rapporte que la province a vécu une «légère récession technique» à la fin de 2025 et au début 2026. On vous explique.

Mais une «récession technique», qu’est-ce que ça veut dire?

Une récession technique est observée lorsque le produit intérieur brut (PIB) réel recule durant deux trimestres consécutifs, explique le Bureau de la responsabilité financière (BRF), dans un rapport publié ce 19 août.

Ces périodes de récession technique «sont généralement causées par des facteurs uniques de courte durée», précise le chien de garde financier de l’Ontario.

Il rappelle notamment certains exemples du passé, comme l’année 2003, marquée par une panne d’électricité de grande ampleur et l’épidémie de SRAS, ou plus récemment, la pandémie de covid.

Qu’est-ce que ça prend pour une récession tout court?

Les ralentissements économiques qui durent trois trimestres consécutifs ou plus peuvent être qualifiés de «récessions générales», explique le BRF, rappelant la récession causée par la crise financière de 2008-2009.